El festival Underfest Xacobeo traerá a Vigo grupos como The Psychedelic Furs o Cracker entre el 14 y el 15 de noviembre

VIGO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Underfest Xacobeo ha publicado este viernes un avance de su cartel para 2025 con la incorporación de destacados grupos internacionales y nacionales como The Psychedelic Furs, Cracker, The Tubs o Patrick Watson.

Tal como han reivindicado desde la organización, se trata de un festival "distinto", con nombres de prestigio, nuevo talento y "un formato particular que escapa de los artistas y grupos de siempre, ya manidos, que recorren la mayoría de los festivales del país".

A estos artistas ya confirmados se han sumado figuras de "renombre" que se estrenarán en Galicia como los franceses Tahiti 80, los neerlandeses Dewolff o los estadounidenses We Are Scientists, junto a proyectos de referencia en el panorama español como Chucho, propuestas rupturistas como Paco Pecado, Rizha, Los Manises, Nestter Donuts o Vacaciones Permanentes y Querido, el proyecto de Andrés Ferreiro.

"Los días 14 y 15 de noviembre, Vigo volverá a llenarse de música con una 8ª edición de un festival que ha logrado consolidarse como una cita imprescindible para el público que busca experiencias diferentes, estilos variados, escenarios singulares y de aforo limitado, donde la música es el principal protagonista", han subrayado desde la organización.