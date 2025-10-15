La Fiscalía abre diligencias por las irregularidades en la vivienda de mayores cerrada por la Xunta en Xinzo

OURENSE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ourense va a incoar diligencias preprocesales civiles y a recabar los informes de inspección en relación al caso de la vivienda comunitaria de mayores San Gabriel, situada en Xinzo de Limia, y que fue clausurada por la Xunta tras detectar "graves" irregularidades.

Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público, se incoan estas diligencias preprocesales civiles para valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, se determinará si la responsabilidad es penal o administrativa.

En concreto, la Xunta cerró el martes esta vivienda comunitaria tras "graves deficiencias" en una inspección rutinaria, como un exceso en el número de plazas. En concreto, este centro tenía capacidad autorizada para diez personas y en él había 15 usuarios.

Además, en la casa, que es de titularidad privada, solo podían residir personas autónomas y se detectó que algunos de los usuarios tenían un grado de dependencia mayor al autorizado. También se detectaron deficiencias sociosanitarias y en la alimentación, tal y como señalaron fuentes de la Consellería de Política Social.

La Fiscalía también incoó estas diligencias preprocesales en el caso del cierre de la vivienda comunitaria para mayores de Amoeiro, cerrada a principios de mes por la Xunta tras detectar también diversas deficiencias e irregularidades.