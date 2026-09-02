Fiscalía de Galicia refuerza la protección y seguimiento de los menores migrantes no acompañados, 90 en la actualidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Galicia está "reforzando la coordinacion y el seguimiento" de los menores extranjeros no acompañados que están reubicados en la Comunidad Autónoma "en el marco de la situación de contingencia migratoria extraordinaria", medidas destinadas a "garantizar la protección efectiva de cada niño, niña y adolescente".

En la actualidad, apunta Fiscalía, se encuentran en Galicia 90 menores migrantes no acompañados tras los procesos de reubicación. De los 90, 89 proceden de Canarias y un menor de Ceuta.

El decreto dictado por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia el 6 de julio de 2026 recogía ya la llegada a Galicia de 71 menores procedentes de comunidades autónomas en situación de contingencia migratoria.

La Fiscalía Superior considera esencial que esta situación extraordinaria "se aborde desde una perspectiva de protección integral del menor, garantizando en todo momento su interés superior y el cumplimiento de los deberes que corresponden las administraciones responsables de su protección".

En este contexto, el decreto recuerda que el Ministerio Fiscal debe ejercer "su función de superior vigilancia y control sobre la actuación de las entidades publicas responsables de la protección de los menores" y destaca la necesidad de "garantizar la coordinación y colaboración entre la Fiscalía y las instituciones encargadas de su tutela".

UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO La Fiscalía gallega considera necesario "establecer pautas de supervisión periódica que permitan conocer la evolución de losm expedientes y detectar de manera temprana cualquier situación de riesgo".

Para eso, avanza, esta prevista una reunión de coordinación entre las secciones de Menores de las fiscalías de las comunidades autónomas en situación de contingencia migratoria y las secciones de Menores de Galicia.

El decreto contempla también la utilización de las aplicaciones informáticas actualmente en funcionamiento para establecer un sistema de alertas asociado al registro de los expedientes, con el objetivo de facilitar su seguimiento y valorar la actuación de las instituciones administrativas competentes y la eventual situación de riesgo en la que puedan encontrarse los menores.

La Fiscalía Superior de Galicia considera que, ante "una situación de carácter extraordinario", la respuesta institucional "debe ser coordinada, ágil y rigurosa, situando siempre en el centro de la actuación publica el interés superior de cada niño, niña y adolescente".

"La actuación del Ministerio Fiscal tiene como finalidad asegurar que todos los menores reciban una adecuada acogida y protección, que sus derechos sean plenamente respetados y que exista un seguimiento efectivo de su situación durante todo el proceso", recoge la fiscalía gallega.

PETICIONES

Con el objetivo de mejorar la coordinación entre fiscalías, se ha solicitado a las delegadas de Menores información sobre "cuestiones fundamentales para garantizar la protección de los menores", como la apertura de diligencias preprocesuales, su adecuada acogida y atención inmediata, la adopción de las medidas de protección necesarias, su documentación y los procedimientos para la obtención de la autorización de residencia.

El decreto reclama igualmente información sobre los menores procedentes de Canarias que se encuentran en situación de acogida de protección internacional, incluyendo el recurso residencial en el que fueron incorporados, el número de tutela vigente y las actuaciones realizadas para garantizar la supervisión y control que corresponde al Ministerio Fiscal.