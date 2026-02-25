Fiscalía pide 33 años de cárcel para 'O Chioleiro' por matar en Vigo a su pareja, cuyo cuerpo apareció en una maleta

Archivo - Finca donde fue hallada la maleta, en cuyo interior estaba el cadáver de María del Carmen B.D. Su pareja, Jose Manuel D.G., alias 'O Chioleiro', fue detenido por estos hechos - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas que suman 33 años de cárcel para José Manuel D.G., alias 'O Chioleiro', por el asesinato de la que era su pareja, María del Carmen B.D., cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una maleta, en una finca en la zona de Balaídos, en Vigo.

El hallazgo del cuerpo se produjo el 22 de febrero de 2024 cuando un repartidor pasó por la zona, en el entorno de la calle Espedrigada, y observó una maleta envuelta en plástico de embalar en una zona de vegetación, que desprendía un fuerte olor. Al abrirla, los investigadores se encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Días después, la Policía llevó a cabo un registro en la vivienda de Vigo donde el sospechoso había estado residiendo, en una habitación alquilada, con su pareja (cuyas características coincidían con las del cadáver encontrado). Se trata de un inmueble situado cerca del lugar donde apareció la maleta.

Poco después, el 29 de febrero de 2024 fue detenido José Manuel D.G., viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que fue condenado en dos ocasiones por hechos violentos: en 1988 por matar a su abuela y en 2004 por el asesinato de una vecina de A Lama.

ASESINATO CON AGRAVANTES

Con respecto al llamado 'crimen de la maleta', la Fiscalía sostiene que el acusado mantenía una relación con María del Carmen y que ambos estaban residiendo en una habitación alquilada en la calle Fragoso de Vigo. En la noche del 14 de septiembre de 2023, 'O Chioleiro' la agarró por el cuello para estangularla y le clavó un cuchillo en la clavícula y luego en el corazón.

Según el escrito de acusación del ministerio público, la mujer, de 60 años, no tuvo oportunidad de defenderse, ya que estaba desprevenida y no esperaba un ataque de su pareja. El acusado, explica la Fiscalía, actuó movido por un sentimiento de "superioridad" y de "posesión" hacia ella, por el hecho de ser su pareja y ser mujer.

Además de matarla, el acusado se quedó con su tarjeta bancaria y, entre septiembre y diciembre de 2023, realizó varios gastos que sumaron más de 1.800 euros.

Por estos hechos, lo acusa de un delito de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco, reincidencia y género; igualmente le atribuye un delito continuado de estafa (por el robo de la tarjeta y los gastos que hizo).

Así, pide que sea condenado a 30 años por el asesinato y a otros tres por la estafa, y que indemnice a la familia de la fallecida: en algo más de 84.000 euros a la hija de la fallecida, en 50.500 euros a la madre de la mujer; y en 19.500 euros a cada uno de sus tres hermanos.