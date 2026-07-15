Fiscalía pide el archivo provisional de la causa contra el tractorista acusado de causar el incendio de Oímbra en 2025

Archivo - Incendio procedente de Portugal, a 17 de julio de 2022, en Oímbra, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a un tractorista por el incendio que se originó el 12 de agosto de 2025 en el municipio ourensano de Oímbra y que calcinó más de 23.000 hectáreas al considerar que el hombre "actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo" y "no estaba desbrozando por iniciativa propia".

Según se recoge en el escrito fiscal, la imprudencia "no puede considerarse como grave", al recalcar que este "seguía unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo" y añadiendo que no constaba que fuese notificada o avisada una "prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce".

Así, el Ministerio Fiscal ha apuntado a la responsabilidad derivada de los "evidentes errores de coordinación y mando" entre Xunta, Ayuntamiento de Oímbra y Servizo agrario galego (Seaga), como una "cuestión distinta y a dilucidar en el orden correspondiente" --vía administrativa/civil-- con respecto a las órdenes dadas a dicho trabajador y a las "prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica".

LOS HECHOS

En concreto, tal y como se indica en el escrito, sobre las 13.28 horas del 12 de agosto de 2025 se decretó la Situación 2 de emergencia en la provincia de Ourense y, alrededor de las 14.00 horas de ese mismo día, se inició un incendio en A Granxa, en el municipio ourensano de Oímbra, que se volvió fuera de control.

El fuego fue catalogado como "Gran Incendio Forestal" al superar las 500 hectáreas calcinadas y alcanzar las más de 11.116 hectáreas en los primeros días de Instrucción, alcanzado las más de 23.000 hectáreas totales quemadas y provocando que tres brigadistas municipales resultaran gravemente heridos durante las labores de extinción.

Asimismo, Fiscalía ha matizado que el día en el que se originó el incendio, dicho municipio se encontraba en Riesgo Extremo de Incendio, procediendo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil a investigar las causas.

En esta línea, testigos indicaron que el origen del incendio podría estar en un tractor que se encontraba realizando labores de desbroce de la carretera, "el cual era manejado por el investigado".

Por dichos acontecimientos, el 17 de agosto de 2025, el Juzgado acordó la prisión provisional del investigado, ante "los indicios existentes hasta la fecha" --estando el incendio sin controlar--.

Sin embargo, el 8 de septiembre, se procedió a modificar dicha medida por la libertad provisional con la obligación de comparecer cada 15 días, tras la petición del propio Ministerio Fiscal.