Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y multa de 3.000 euros para tres responsables de un club de alterne de Vigo

VIGO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión y multa de 3.000 euros para cada uno de los tres responsables (dos socios y un encargado) un club de alterne instalado en un chalé en Vigo, como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, por tener empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social.

Los hechos fueron denunciados tras dos visitas conjuntas de la Inspección Laboral y de agentes de la UCRIF de la Policía Nacional al club, situado en la zona de Castrelos. Así, se pudo constatar la presencia de 19 mujeres que ejercían la prostitución, sin estar dadas alta en la Seguridad Social, y en algunos casos sin permiso de trabajo o en situación irregular en España.

La mayoría de las trabajadoras eran de nacionalidad colombiana, y también había mujeres brasileñas, dominicanas, una paraguaya, una venezolana y una procedente de Rumanía. Por estos hechos, se le impuso a la sociedad encargada de gestionar el club una multa de 40.000 euros por parte de la Seguridad Social.

El club cerró en septiembre de 2023 y los dueños del chalé donde se ubicaba denunciaron a los acusados por impago del alquiler del inmueble.

La vista por estos hechos está señalada para este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y es posible que se alcance un acuerdo de conformidad y que se rebajen las penas solicitadas.