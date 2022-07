Fogos do Apóstolo 2022: unos 2.500 kilos de material pirotécnico lanzados durante 900 segundos de forma ininterrumpida

Juan Manuel Humanes, responsable del espectáculo, avanza que serán "in crescendo" y con un concepto "completamente diferente" al año pasado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.500 kilos de material pirotécnico serán lanzados al cielo desde cinco puntos diferentes de Santiago de Compostela en los Fogos do Apóstolo de 2022, que este domingo a partir de las 23,00 de la noche darán el inicio oficial a la jornada del 25 de julio, Día de Galicia.

El espectáculo parte de una idea "completamente diferente al año pasado" y "in crescendo", "principalmente dinámico" y "constante y continuo", es decir, sin interrupciones durante los 900 segundos que durará.

Así lo ha definido Juan Manuel Humanes, responsable de Pirotecnia Ricardo Caballer SA (Ricasa), empresa valenciana encargada de los fuegos de este año --ya lo hizo en 10 ocasiones anteriores--, en una rueda de prensa ofrecida este viernes desde el Pazo de Raxoi junto con el concejal de Fiestas de la ciudad, Gonzalo Muíños.

El lanzamiento se efectuará de forma simultánea desde la Alameda, la Cidade da Cultura, el Parque Eugenio Granell, Fontiñas y As Cancelas. Ya desde el 2020, los fuegos se desplazaron de la Praza do Obradoiro --donde solía haber un espectáculo de proyecciones sobre Raxoi o la Catedral-- para llevarlo a varios puntos de la ciudad.

Desde entonces, tal y como ha asegurado Humanes, este evento ha ganado en "espectacularidad", aparte de que, según el concejal de Fiestas, permite "cuatriplicar o quintuplicar" los espectadores. Y es que, mientras ahora hay vecinos que lo pueden disfrutar desde sus ventanas, antes se solían concentrar en el Obradoiro y en la Alameda.

El responsable de Ricasa ha agradecido "la oportunidad" que supone trabajar de nuevo en la capital gallega en unos fuegos que suponen "un reto en España", porque en este país están "muy limitados" los espectáculos "de estas características, de este nivel y de esta intensidad". "Ninguno tiene la singularidad de este", ha reconocido.

MEDIA TONELADA DE MATERIAL CADA PUNTO

Juan Manuel Humanes, aunque no ha querido desvelar los detalles de la noche del domingo, sí ha avanzado que los Fogos do Apóstolo 2022 estarán "sincronizados" en los cinco puntos de lanzamiento, de modo que cada uno, con 500 kilos de material pirotécnicos --2.500 en total-- y 2.000 unidades de disparo, tendrá "las mismas fases, colores, impactos, efectos sonoros y efectos lumínicos".

El espectáculo durará 15 minutos ininterrumpidos, "900 segundos", tal y como ha recalcado el empresario, y se dividirá en 20 fases, cada una de 40 segundos, frente a las 17 del año pasado. Asimismo, la parte final será "muy, muy original".

En definitiva, los Fogos do Apóstolo suponen un "reto" para Ricasa: "No hacemos en ninguna ciudad de España cinco espectáculos sincronizados. No los hacemos de estas dimensiones, de estas características y de esta importancia. Sois una ciudad que apostáis por la pirotecnia".

MEDIDAS DE SEGURIDAD "IMPORTANTES"

En cuanto al dispositivo de seguridad de la noche del 24, teniendo en cuenta también la ola de incendios que sufre Galicia desde la semana pasada, el concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana ha insistido en que habrá medidas "importantes".

Así, Gonzalo Muíños ha recordado que al despliegue habitual de la Policía Local se sumarán 44 efectivos que reforzarán las zonas de lanzamiento de la pirotecnia y su entorno. Además, cada lugar contará con retenes de bomberos, con dos más en el Monte do Pedroso y en el Gaiás, reforzados con servicios contra incendios de la Xunta y Protección Civil.

FUEGOS DE FIN DE FIESTAS EL 31

A mayores, el domingo 31 serán los fuegos del fin de las fiestas, de los que se ocupará la misma empresa. En esta ocasión, serán 1.500 kilos de material pirotécnico lanzados desde la Cidade da Cultura, una localización única que, de hecho, "permite utilizar elementos pirotécnicos que no permiten el resto" de puntos del domingo 24, ha destacado Humanes.

El presupuesto que este año destina el Ayuntamiento de Santiago a los fuegos ronda los 219.000 euros, más IVA.