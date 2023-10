Formoso asegura que "el futuro gobierno socialista" en la Xunta "sacará del cajón" la memoria democrática

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que "el futuro gobierno socialista" en la Xunta de Galicia sacará la memoria democrática "del cajón" en el que la metieron Feijóo y Rueda y dignificará a las víctimas de la dictadura franquista.

Los socialistas gallegos han conmemorado el Día de homenaje y recuerdo a las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura franquista en el acto realizado en el monumento a los fusilados en el Alto da Concheira, en Redondela (Pontevedra).

En el acto, del que ha informado el PSdeG en un comunicado, han intervenido, además de Formoso, la alcaldesa local, Digna Rivas; la diputada autonómica Paloma Castro, en representación de la ejecutiva provincial; y José Blanco "Bullo", quien ha hablado de la experiencia de represión vivida por su madre.

En el mismo lugar en donde fueron fusiladas por sus ideas hasta 21 personas, entre ellas Manuel Lustres Rivas, el periodista comprometido con el impulso del Estatuto de Autonomía de 1936, a quien Formoso ha definido como un "referente".

El secretario xeral del PsdeG ha destacado que es la obligación de las generaciones actuales "dignificar" el pasado por las familias y por las propias víctimas, algo que entiende que "no está haciendo la Xunta".

"En Galicia se está ofendiendo la memoria de una buena parte de la sociedad y de la historia de nuestro país", ha apuntado el socialista, que considera que el Gobierno gallego "no mira hacia la dignidad" al ignorar las más de 500 fosas comunes que hay en la comunidad autónoma sin investigar.

Formoso ha reprochado a Alfonso Rueda que diga que "su aspiración es que en Galicia no haya ultraderecha e incorporarla en el PP", un hecho que ha considerado preocupante al asegurar que "son esas las personas las que tienen que tomar las decisiones y tienen en su ideario que no existe la violencia machista, que no hay necesidad de luchar contra el cambio climático y que quieren poner parapeto a las ansias de igualdad".

Por todo ello, el dirigente socialista ha asegurado que es importante que en las próximas elecciones autonómicas "haya un voto reflexionado, por la memoria del país y por esas familias que están pidiendo dignidad, que tienen a sus familiares en las cunetas aún". Un voto que para el socialista "tiene que ver con el freno de la fuga de talento, pero también con la dignidad como pueblo que respete la pluralidad ideológica" y una historia que "la Ley de memoria democrática quiere dignificar".

'AS MADRIÑAS DE SAN SIMÓN'

Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ha puesto en valor a las mujeres de la Illa de San Simón conocidas como 'as madriñas', que como la madre de José Blanco trabajaban a escondidas en favor de los más de 6.000 presos que hubo en la isla por la represión franquista.

Por su parte, la diputada Paloma Castro ha criticado que "al PP no le guste hablar de memoria porque tiene un nicho de voto que comparte con la ultraderecha" que "no quieren perder".