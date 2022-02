Formoso da "un par de meses" a la renovación de agrupaciones locales del PSdeG con la vista puesta en las municipales

El lísder socialista mantiene su intención de ser candidato a la Xunta y acusa a Feijóo de "seguirles las gracias" a Ayuso, Mañueco y Casado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha dado el horizonte de "un par de meses" para que las agrupaciones socialistas renueven los equipos con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2023, en la que buscará mantener "e incluso ampliar" las alcaldías.

En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el líder del PSdeG ha destacado la "normalidad" de los procesos de primarias para escoger a los secretarios provinciales del partido --desarrolladas a lo largo de enero--, que se configuraron como una "exaltación del principio de soberanía popular".

El siguiente paso será renovar las agrupaciones locales de cara a los comicios de 2023, aunque ha puntualizado que "no necesariamente" los responsables municipales del PSdeG serán los candidatos. Él mismo, como alcalde de As Pontes (A Coruña), no es secretario xeral de su agrupación.

El objetivo de cara a esa cita electoral será mantener "e incluso ampliar" las alcaldías socialistas en Galicia, que gobiernan al "65 por ciento de la población" en la Comunidad. Frente a esto, Formoso ha apuntado la "escasa representatividad" que tiene el PP a nivel local, "especialmente en el entorno urbano".

Ha mencionado el caso de Vigo, con la "desesperación" de los populares. Es por eso que, en su opinión, el alcalde de esta urbe, Abel Caballero, es "un objetivo" del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

"Abel Caballero es una referencia política en la ciudad olívica y por tanto entiendo que el PP busque cualquier manera de reforzar su apoyo electoral", ha continuado Formoso.

CANDIDATURAS "EN LA MAYOR PARTE DE LAS VILLAS"

El líder del PSdeG se ha marcado el reto de que haya candidaturas socialistas "en la mayor parte de las villas" de Galicia aunque "sin recurrir a fórmulas histriónicas, simplemente buscando la confianza de los ciudadanos".

Sobre si cree que las elecciones previstas para este 2022 --las de Castilla y León del 13 de febrero y las de Andalucía, todavía sin fecha-- pueden influir de cara a las municipales, el secretario xeral del PSdeG ha optado por relativizar los efectos que puedan tener.

"No se puede negar que un proceso electoral previo puede condicionar", ha reconocido, para seguidamente poner como ejemplo que los recientes comicios de Portugal, donde "la socialdemocracia está desplegando su mejor cara". A pesar de esta comparación, Formoso ha puntualizado que "cada proceso hay que separarlo".

FEIJÓO, "EL DEL NO"

El secretario xeral socialista ha aprovechado la entrevista en la Cadena Ser para bautizar a Feijóo como "el del no" por su posición en contra del reparto de fondos europeos --avanzando incluso un eventual recurso judicial-- y de una reforma laboral que "por primera vez" está pactada "con los sindicatos y las confederaciones sindicales".

Además, ha criticado que el también líder del PPdeG no apoye la reforma de las pensiones ni la nueva ley estatal de vivienda, que "tantos derechos va a traer", ha defendido Formoso, sobre medidas como el bono alquiler para menores de 35 años y el control de los precios en zonas tensionadas.

El dirigente socialista ha criticado que la Xunta prevea recurrir judicialmente esta norma "simplemente porque invade competencias". "Como si a la ciudadanía gallega le importase mucho de quién viene el derecho", ha agregado.

En definitiva, Formoso considera que Feijóo mantiene esta actitud "simplemente por seguirles las gracias" a sus homólogos en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente del PP, Pablo Casado.

¿CANDIDATO A LA XUNTA?

Preguntado sobre si prevé ser candidato a la Xunta en las elecciones que, salvo adelanto, están previstas para 2024, el líder del PSdeG mantiene su intención de hacerlo "si la ciudadanía gallega así lo quiere y si el partido así lo quiere". Eso sí, ha recordado que tendrá que determinarse en unas primarias.

Para decidirlo, Formoso ha asegurado que él mismo "percibirá, tanto en el partido como en la sociedad", si el proyecto del nuevo PSdeG que él encabeza "merece la pena y es merecedor de la confianza de los gallegos". "Con toda humildad", ha apostillado.