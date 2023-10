Formoso dice que todos los socialistas "cuentan con apoyo" para optar a las primarias y confirma que no se presentará

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha aplaudido este lunes la autorización de la Ejecutiva Federal Socialista para reiniciar las primarias para elegir el próximo candidato a la Xunta de Galicia, un proceso en el que, ha dicho, todos los compañeros socialistas "cuentan con el apoyo de la organización" y al que, ha confirmado, no optará.

En declaraciones a los medios antes de la sesión vespertina del Debate de Estado de la Autonomía, Formoso ha aplaudido que el PSdeG vaya a "iniciar un proceso de primarias que está confirmado" y en el que "cualquier compañero puede presentarse". "Nosotros ejercemos lo que somos, actuamos y decimos como somos: somos demócratas, la soberanía es un concepto que manejamos también internamente, la libertad de voto y, por tanto, ponemos en valor, como hacen todas las democracias avanzadas, un proceso de primarias", ha explicado.

Preguntado por su posible apoyo a la candidatura de Gómez Besteiro, que este lunes confirmó su intención de presentarse y que ha acompañado a Formoso en su intervención, el secretario xeral ha dicho que "todos los compañeros parten" del mismo apoyo, ya que el proceso está abierto a "aquel o aquella que tenga la intención de aportar a su país dentro del partido socialista", por lo que "todos cuentan con el apoyo absoluto de la organización".

A renglón seguido, Formoso ha confirmado que mantiene su intención de no presentarse, si no que ejercerá "un papel de neutralidad, de impulso de este proceso democrático", y no ha entrado a valorar el motivo por el cual Ferraz ha decidido desbloquear ahora el proceso, que fue paralizado en agosto a la espera de la formación de Gobierno.

"Para nosotros lo relevante es que habíamos solicitado la celebración de las primarias hace tiempo", ha señalado, admitiendo que "el periodo se complicó con el proceso de investidura de Núñez Feijóo". "En cualquier caso, hoy tenemos por fin la autorización para celebrar unas primarias", ha apuntado Formoso, que ha visto "desnortado" al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y las elecciones autonómicas "más cerca que nunca".

