Formoso, sobre su futuro: "Todo lo que signifique renunciar a Galicia no tendrá cabida en mis decisiones"

OURENSE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado este jueves que "todo lo que signifique renunciar a Galicia no tendrá cabida" en sus "decisiones" y ha señalado que "esta misma semana" desvelará si vuelve a competir o no por la Alcaldía de As Pontes (A Coruña).

Formoso se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en el 'Foro La Región' sobre si será candidato del PSdeG en las próximas elecciones autonómicas y si volverá a competir en la carrera municipal. "Pronto, esta misma semana, desvelaré esto", ha sostenido.

En su intervención ha dicho que "esta semana ya toca aclararlo". "Todo lo que signifique renunciar a Galicia no tendrá cabida en mis decisiones", ha incidido.

Formoso se ha referido a los "plazos estatutarios" del Partido Socialista para asegurar que "esta semana" va a "aclarar algo que parece que ya toca". Todo ello en un contexto en el que los socialistas gallegos celebrarán el sábado, día 11 de marzo, el comité nacional en el que aprobarán candidaturas para las próximas elecciones municipales de mayo.

El dirigente socialista ha indicado que se trata de una decisión "personal" que aúna "conciliar los intereses de Galicia" con los de "As Pontes", "uno de los principales encalves industriales" de la Comunidad.

Además, se ha referido a su familia, al asegurar "ya está acostumbrada a que decida pensando más en los intereses de Galicia" que en su propia familia y ha destacado también su "ilusión personal" de afrontar "retos tan complejos".