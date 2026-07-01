El Foro Económico prevé que el PIB de Galicia crezca por encima del 2% en 2026

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad gallega crezca por encima del 2% en 2026, sin superar el 2,5% de avance.

En rueda de prensa celebrada en Santiago este miércoles, Lago destaca que, pese a la incertidumbre del contexto internacional, la economía gallega "sigue marchando bien" y mantiene su robustez. "Parece que nada nos frena", ha resumido en relación a cuestiones como guerras o conflictos arancelarios.

Destaca que Galicia, al igual que el resto de España, se encuentra entre las regiones europeas que más incrementan su PIB, "una locomotora de crecimiento" en la UE.

Así, Lago resalta que se continúa en la misma senda con la que se terminó 2025. Pese a la incertidumbre, "no está habiendo desaceleración". La Xunta augura un 1,9% para 2026, pero el Foro Económico es más optimista al situarlo entre el 2% y el 2,5%.

"Los analistas estamos sorprendidos", reflexiona Santiago Lago, dado que "la coyuntura llevaría a pensar que las cosas no deberían ir tan bien". Apunta a la "resiliencia" de las economías española y gallega, a pesar de incertidumbres como no contar con Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, "los consumidores son capaces de abstraerse" y continúan puntos fuertes como los flujos turísticos.

BRECHA CON ESPAÑA

No obstante, la economía gallega continúa creciendo por debajo del conjunto de España. El PIB de Galicia asciende un 2,4% en el primer trimestre, tres décimas menos que el conjunto del país, mientras la UE tan solo lo hace al 0,7%.

Galicia suma cinco años consecutivos de crecimiento económico por encima de 2,4%, más que la media europea pero debajo de la española.

Sobre esta brecha, el Foro Económico identifica la demografía y la productividad como dos de los principales problemas. Lago recuerda que en un periodo en el que España ha pasado de 40 a 50 millones, Galicia tan solo ha ganado un 0,8% de población. De hecho, pese al aumento de la población extranjera en la comunidad en los últimos tiempos, sigue lejos del ritmo de alza estatal.

Uno de los puntos sobre los que ha puesto el foco el economista Fernando González Laxe es acerca de que, si bien la remuneración de los asalariados va al alza, "las ganancias de los empresarios representan más de lo que aportan los salarios". Esto arroja "un colchón acumulativo para poder invertir". Por ello, si los empresarios tienen fondos, "es buen momento para realizar inversiones" y crear empleo.

De hecho, señala que "cuesta acelerar" la creación de empleo en Galicia, ya que en un momento de alza del PIB del 2,4% tan solo se elevan un 1,1% los puestos de trabajo. Laxe opina que se debe "romper un poco ese círculo".

LA DEMANDA INTERNA Y LOS FONDOS EUROPEOS TIRAN DEL CRECIMIENTO

El doctor en Ciencias Económicas Fernando González Laxe ha situado la demanda interna (gasto de hogares y administraciones públicas) y los fondos europeos como claves en el avance económico de Galicia en el primer trimestre de 2026. Esto ocurre en un periodo en el que las exportaciones apenas se elevan un 0,7%.

Aquí sobresale la aportación "muy potente" del sector de la construcción, unido al plus de inversión por los fondos Next Generation y las ayudas estatales que van "directamente a los hogares y estimulan los consumos".

Más allá del textil y automoción como tradicionales motores de la economía gallega, el también expresidente de la Xunta ha querido poner el foco en cómo el sector pesquero y de las conservas sigue creciendo y cada vez aporta un mayor peso. También resalta la pujanza de las actividades profesionales (personas y pymes suministran servicios al resto).

Precisamente, ahora se abre la incógnita de cómo reaccionará la economía gallega con el próximo fin de los fondos Next Generation y ante un futuro escenario plurianual 2028-2034 en el que se prevén recortes de fondos europeos que afectan a Galicia, tales como cohesión y sector primario.

"FUERTE" INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Por su parte, el economista José Francisco Armesto se ha encargado de analizar el "positivo" comportamiento del mercado laboral en el primer trimestre. Identifica un fuerte incremento de la población activa, el segundo más elevado desde la crisis económica de 2008.

Destaca tasas de crecimiento de los indicadores de ocupación más elevadas que en el mismo trimestre del año anterior, con especial avance del empleo indefinido. Galicia cuenta con la segunda de temporalidad más baja entre autonomías --contrasta el 9% de temporalidad del sector privado con el 22% del público--.

Es la quinta tasa de desempleo más reducida en el Estado, además de que se reducen de "modo significativo" los hogares en los que todos los miembros están en paro.

También se observa un dinamismo del empleo femenino, con un alza del 3,9% frente al 1% entre los hombres. Todos los sectores avanzan en empleo, salvo la industria manufacturera.