El foro 'Las mujeres que opinan son peligrosas' reúne de nuevo en Pontevedra a referentes del periodismo

PONTEVEDRA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del encuentro 'Las mujeres que opinan son peligrosas' arrancó este viernes en Pontevedra con un acto inaugural que reunió a las impulsoras del proyecto, las periodistas Diana López Varela y Susana Pedreira, junto a la concejala de Igualdad, Anabel Gulías, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Durante la apertura, las organizadoras destacaron la consolidación de este foro, que desde su creación en 2018 ha reunido ya a más de un centenar de profesionales de la comunicación. El acto comenzó con la proyección de un fragmento del documental en el que se recogen testimonios y experiencias de participantes y asistentes de ediciones anteriores.

Tras el visionado, Susana Pedreira subrayó el papel del público y de las ponentes en la evolución del encuentro, al que definió como un espacio de confianza que ha ido creciendo con cada edición y que ha contribuido a reforzar la presencia de las mujeres en los espacios de opinión.

Por su parte, Diana López defendió la necesidad de mantener iniciativas de este tipo en el actual contexto social, con el objetivo de seguir generando debate en torno al feminismo y a la participación de las mujeres en la esfera pública.

Durante el acto también se hizo referencia a las críticas o cuestionamientos que en ocasiones reciben propuestas de este tipo, una circunstancia que, según las organizadoras, refleja la persistencia de resistencias hacia la visibilidad femenina en los ámbitos de opinión.

La concejala de Igualdad, Anabel Gulías, reivindicó la importancia de situar el feminismo en el centro del debate público, al considerar que se trata de una cuestión vinculada a la garantía de derechos fundamentales para más de la mitad de la población. En la misma línea, el presidente provincial, Luis López, agradeció el trabajo de las promotoras del encuentro y destacó la relevancia de iniciativas que contribuyen a avanzar en la igualdad.

MESAS CON 14 PROFESIONALES

El foro reunirá a lo largo de esta edición a catorce profesionales del periodismo y la comunicación procedentes de distintos medios, con el objetivo de seguir consolidando este encuentro como un espacio de reflexión sobre el papel de las mujeres en los medios y en los ámbitos de poder y opinión.

La jornada inaugural incluyó además la entrega del III Premio #MulleresQueOpinan, así como un encuentro con las galardonadas Alba Chaves y Dores Tembrás, que compartieron conversación con las periodistas participantes en el acto. Este viernes tuvieron lugar las intervenciones de las periodistas Alba Moledo (Diario de Pontevedra), Fátima Frieiro (Diario de Arousa), Rebeca Yanke (El Mundo), Carmela Ríos Calvo (El País) y Remedios Zafra Alcaraz, escritora e investigadora, Premio Nacional de Ensayo 2025.

La programación del sábado se retomará a las 12.00 horas con la intervención de la periodista de La Voz de Galicia Nieves Domínguez Amil, que abordará la cobertura informativa desde la perspectiva del periodismo de proximidad. A las 12.45 horas tomará la palabra Isabel Coello Cremades, periodista y creadora del pódcast La casa grande, con una ponencia centrada en el relato periodístico de las experiencias de mujeres que han sufrido violencia.

La sesión de la mañana concluirá a las 13.30 horas con la intervención de Sara Morales Fuentes, periodista y directora de la revista musical Efe Eme, que analizará el papel y la presencia de las mujeres en el periodismo especializado en música.

La actividad se retomará por la tarde a las 17.00 horas con la charla "Al mando de la coordinación informativa", a cargo de Eva Vázquez Lima, delegada de Atresmedia Galicia y coordinadora de los centros territoriales de Antena 3 Noticias en España. A las 17.45 horas, la periodista de RTVE y colaboradora de Reporteros Sin Fronteras Ebbaba Hameida Hafed analizará los retos y riesgos del ejercicio periodístico en estos contextos.

Posteriormente, a las 18.30 horas, la periodista Andrea Proenza Zoroquiain abordará en su intervención "Amor, deseo y sus representaciones culturales" la forma en que estos conceptos se reflejan en la cultura y en los discursos mediáticos.

La jornada se cerrará a las 19.15 horas con la participación de Helena Resano Lizaldre, periodista de La Sexta Noticias, que repasará su trayectoria profesional en la charla "Veinte años de actualidad en directo".