Francisco Castro dimite como director xeral de la editorial Galaxia

Afea la falta de apoyo "reiterado" de la editorial tras la cascada de críticas que ha recibido en las últimas semanas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Francisco Castro ha dimitido este lunes como director xeral de la editorial Galaxia, según él mismo ha hecho público en sus redes sociales.

Declara que toma la decisión por la falta de apoyo "reiterada" de la editorial a su trabajo tras las críticas vertidas por el escritor Alberto Ramos en una entrevista concedida a Praza Pública, donde denunciaba su proceso personal de edición y criticaba algunos aspectos en la gestión y organización de la empresa.

"No tiene sentido permanecer al frente de una empresa que decide muy conscientemente no defender en tiempo y forma su imagen hasta ahora impecable, su enorme prestigio y, sobre todo, la honorabilidad y dignidad del trabajo de los demás empleados, públicamente cuestionadas", afirma.

En su declaración, Castro también carga contra los órganos de gestión de la editorial. "Mi conciencia me impide representar en un cargo de alta dirección a una empresa que, en múltiples ocasiones, más de forma especialmente virulenta en los últimos días, ha afeado en sus órganos de gestión aspectos vinculados con mi faceta artística, mi vida personal y mis actividades privadas", afea.

Para concluir, el ya ex director xeral ha reivindicado los orígenes de la editorial, fundada por "luchadores antifascistas que consideraron que la cultura podía ser una inigualable munición contra el totalitarismo". "Si esos valores se olvidan y se cuestionan desde el propio corazón de la empresa, no tiene sentido que yo me mantenga al frente", apunta.

CASCADA DE CRÍTICAS A FRANCISCO CASTRO

La dimisión de Francisco Castro llega tras varias semanas de polémica, concretamente en redes sociales, y después de que el escritor Alberto Ramos, en una entrevista concedida a Praza Pública por la publicación de su libro 'Os corpos dos Romanov' (editado por Galaxia), denunciase su proceso de edición y opinase sobre algunos aspectos de la gestión de la empresa cultural.

Entre los escollos que enumeraba Ramos en la entrevista, estaban la presión por cambiar el título del libro o el "proceso fatigoso" por el que tuvo que pasar para conseguir un contrato editorial, ya con el libro publicado y en circulación.

A raíz de estas declaraciones y entre cruces de acusaciones, crecieron en redes sociales las críticas de otras personas relacionadas con el mundo cultural respecto a la gestión y organización de Galaxia y, más concretamente, sobre su director xeral.

Tati Mancebo, que ocupó diversos altos cargos en la editorial, emitió durante esos días un comunicado en el que denunciaba haber sufrido durante 14 meses acoso y discriminación por parte de los dirigentes de la editorial; situación por la que, asegura, se le acabó abriendo un expediente disciplinario.

En noviembre de 2022, explica, y tras haberse resuelto el expediente en su contra, se le notifica "un despido objetivo, aunque finalmente este se convirtió en improcedente en el acto de conciliación".

Apunta, por último, que no le son "desconocidas las malas prácticas que señalan varios autores en estos días".

La editorial Galaxia, consultada por Europa Press respecto a estas informaciones, todavía no ha comunicado su postura.