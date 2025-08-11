Francisco Pérez (PSOE), alcalde de Noia (A Coruña) al prosperar la moción de censura

NOIA (A CORUÑA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El socialista Francisco Pérez Caamaño ha sido elegido este lunes nuevo alcalde de la localidad coruñesa de Noia al prosperar la moción de censura impulsada por el PSOE y que ha contado con el apoyo de BNG, Marea Cidadá y el edil no adscrito, Luis Alamancos, desbancando así al regidor popular Santiago Freire.

Como estaba previsto, el nuevo alcalde ha contado con el apoyo de nueve concejales, lo que representa la mayoría absoluta del pleno municipal, cumpliendo de este modo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), conforme a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la directriz que impedía una iniciativa de este tipo si dependía del voto de un tránsfuga.

Freire gobernaba en minoría junto al partido N.O.I.A., formado por independientes, desde que Alamancos, que concurrió a las últimas municipales bajo las siglas del PP, solicitó su paso al grupo de no adscritos después de tumbar con su voto, unido a los de PSOE, Marea y BNG la aprobación definitiva de las cuentas.

En su intervención, el popular ha asegurado que el concejal no adscrito "traicionó la confianza de quienes le dieron la oportunidad" de formar parte de la corporación. "Puede estar usted bien orgulloso de la decisión que ha tomado y de su comportamiento como miembro del grupo municipal del PP. Usted es el responsable de que se llegue a esta situación", ha aseverado.

Tras él, el propio Luis Alamancos ha apelado al popular: "Gracias, señor Freire, por enseñarme en estos dos años la forma más clara de cómo no se debe hacer política". En esta línea, el edil no adscrito ha defendido que "no se debe culpar a todos de todo" y ha subrayado que se debe "tener la suficiente humildad como para poder hacer algo de autocrítica".

Anteriormente, el candidato a la Alcaldía Francisco Pérez (PSOE) ha defendido a Alamancos, afirmando que "la culpa" de esta moción "tiene nombre" y es, ha manifestado, Freire "porque no sabe gestionar el pueblo". "Los demás", ha añadido, "solo nos dedicamos a interpretar el papel que nos corresponde en este dramático episodio".

(HABRÁ AMPLIACIÓN Y FOTOS PROFESIONALES)