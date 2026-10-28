El Frente Amplio en Galicia traslada su solidaridad y apela a la coordinación institucional

El portavoz del Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López, atiende a los medios - FRENTE AMPLIO GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López, ha trasladado la solidaridad de la formación con las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y ha pedido colaboración institucional, respeto por el trabajo de los equipos de emergencias y responsabilidad política ante la tragedia.

El Frente Amplio ha suspendido este miércoles la presentación de sus candidaturas en Galicia a las elecciones del próximo 29 de noviembre y, en su lugar, Paulo Carlos López, acompañado por los cabezas de lista, ha realizado una declaración institucional de solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias.

López ha anunciado la suspensión de toda la agenda prevista para esta jornada y ha explicado que la organización permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos para valorar su impacto en las próximas fechas.

El portavoz de campaña ha pedido que se permita trabajar a los equipos técnicos y de emergencias y que cuenten con el máximo apoyo para desarrollar su labor. Asimismo, ha reclamado la máxima colaboración entre las instituciones para atender a las víctimas con toda la agilidad posible.

Por último, ha apelado a la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas y ha pedido expresamente que "se evite utilizar este trágico suceso como arma arrojadiza en la contienda electoral".

"En este momento, lo prioritario es acompañar a las víctimas y a sus familias, facilitar el trabajo de los servicios de emergencias y garantizar toda la colaboración institucional. La política debe estar a la altura de las circunstancias", ha señalado.