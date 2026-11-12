Frente Amplio propone una AP-9 gratis, prestación de 200 euros por menor y una farmacéutica pública en Santiago

El portavoz del Frente Amplio y candidato al Senado por Pontevedra, Paulo Carlos López, y la candidata por a la Cámara alta por A Coruña, Rocío Núñez - FRENTE AMPLIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio en Galicia ha propuesto la nacionalización y gratuidad de la autopista AP-9, una prestación de 200 euros por menor, una farmacéutica pública en Santiago y la puesta en marcha del canal 2Gal íntegramente en gallego.

La formación ha presentado este jueves en Santiago de Compostela su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la fórmula '100+15', la coalición política articula un proyecto que combina 100 medidas generales con 15 propuestas específicas diseñadas para Galicia, con el objetivo de defenderlas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

El documento ha sido presentado en la capital gallega por el portavoz de la formación y candidato al Senado por Pontevedra, Paulo Carlos López, y la candidata por a la Cámara alta por A Coruña, Rocío Núñez.

En el acto, Rocío Núñez ha señalado que el programa es el fruto de un intenso proceso participativo desarrollado en los últimos años junto con el tejido social, sindicatos, cooperativas, ONG, el tercer sector y el ámbito cultural, así como con las distintas organizaciones políticas que integran el frente.

El documento se divide en 17 ejes temáticos y está atravesado por los valores fundacionales del espacio: el laborismo, la justicia social, la transición ecológica justa y "un feminismo del 99%, de clase, antirracista, anticapacitista, transincluyente e intergeneracional", ha explicado Rocío Núñez.

Asimismo, la candidata ha reivindicado una Galicia diversa y tierra de acogida que reconoce su propia historia migratoria, recordando también que la democracia se construye desde la movilización social tal y como, según ha dicho, demostró el "éxito" de la huelga por la vivienda.

MEDIDAS EN VIVIENDA

Por su parte, Paulo Carlos López ha definido el Frente Amplio como una fuerza con vocación de gobierno que asentará su acción institucional en torno a la defensa de salarios dignos, del derecho a la vivienda, servicios públicos y la defensa de la identidad gallega a través de la lengua, la movilidad y el autogobierno.

López ha incidido en la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario al denunciar que la vivienda funciona como un activo financiero y no como un bien de primera necesidad. Para revertir esa situación, la formación propone regular y controlar las viviendas de uso turístico para reincorporarlas al mercado de alquiler y prohibir la compra de vivienda por parte de fondos buitre para frenar la especulación.

También apuesta por la promoción de vivienda pública con una modificación legal que blinde su titularidad para que nunca pueda pasar al mercado libre, manteniendo la prórroga de los contratos de alquiler.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GALICIA

En lo que respecta a las medidas específicas de la agenda gallega y a la construcción de un "Estado en red que supere el centralismo en Madrid", los candidatos han desgranado varias iniciativas.

En primer lugar, se comprometen a la transferencia, nacionalización y gratuidad total de la AP-9, han anunciado la creación de una empresa farmacéutica pública en Santiago de Compostela en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con el objetivo de generar capacidad productiva, impulsar la I+D+i, crear empleo científico e industrial y garantizar tratamientos accesibles.

Junto a esto, proponen situar el Museo Nacional del Trabajo y de los Derechos Sociales en Ferrol como reconocimiento a la histórica lucha sindical de la ciudad, y trasladar la sede del Defensor del Pueblo en Vigo para acompañar el carácter plurinacional del Estado de una descentralización institucional real.

En el ámbito cultural y lingüístico, el Frente Amplio propone la puesta en marcha del canal 2Gal íntegramente en gallego siguiendo el modelo de 2Cat en Cataluña.

Finalmente, en el plano social y laboral, la formación mantiene la apuesta por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la implantación de una prestación universal de 200 euros al mes por cada menor de edad para combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias en la crianza.

EXPECTATIVAS

En la rueda de prensa y preguntado sobre las expectativas electorales con las que afrontan la campaña, Paulo Carlos López ha asegurado que lograrán mantener la representación --en las últimas generales Sumar logró un diputado por A Coruña y otro por Pontevedra-- y aumentarla en el Senado, para lo que aspiran a movilizar en la campaña todo lo posible al electorado progresista.

Precisamente, el portavoz del Frente Amplio, que este viernes celebrará en Vigo el acto de pegada de carteles, ha avanzado que el próximo lunes visitará Santiago de Compostela el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Todo ello en el marco de una campaña en la que combinarán actos pequeños sectoriales con los tradicionales mítines, que organizarán en ciudades.

Además, preguntado sobre si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participará en actos electorales, Paulo Carlos ha recordado que se encuentra en un proceso de elección para ser máxima dirigente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conlleva una serie de incompatibilidades que hacen que no esté prevista su participación en la campaña.

Con todo, ha dejado claro que ella y sus políticas con el "refrente" del Frente Amplio.