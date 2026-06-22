La Fundación Andrea, el atleta Adrián Ben y el trompetista Esteban Batallán, entre las Medallas Castelao 2026

Reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado este lunes la relación de los condecorados con la Medalla Castelao 2026, que serán la Fundación Andrea, el atleta Adrián Ben, el trompetista Esteban Batallán, la física Mar Capeáns y la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre.

Así lo ha confirmado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Las Medallas se entregarán, como es habitual, el 28 de junio, coincidiendo con el aniversario del primer Estatuto de Autonomía y del regreso a Galicia de los restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

La Medalla Castelao es una condecoración de carácter civil que concede la Xunta y que reconoce la aportación profesional y personal de personalidades o instituciones por su trabajo en el ámbito artístico, literario, intelectual o en cualquier campo significativo para Galicia.