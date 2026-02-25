La Fundación Marta Ortega abre en A Coruña una biblioteca especializada en moda y fotografía con más de 5.500 volúmenes

Librería MOP - FUNDACIÓN MOP

La Fundación Marta Ortega ha inaugurado en A Coruña una biblioteca especializada en moda y fotografía de moda que cuenta con más de 5.500 volúmenes y que se suma así al resto de iniciativas culturales que la Fundación MOP promueve en su centro del Muelle de Batería de A Coruña.

Compuesta por más de 5.500 volúmenes entre libros, revistas y catálogos, la biblioteca permitirá a estudiantes, investigadores y aficionados a la moda acceder a estos materiales "previa reserva de cita a través de la página web de la Fundación".

Según ha desgranado la Fundación MOP en una nota de prensa, el procedimiento de solicitud de cita se realizará a través de la página web de la fundación, donde los usuarios tendrán a su disposición todo el catálogo de la biblioteca para seleccionar un máximo de tres ejemplares para consultar en una sesión presencial de una hora de duración.

En concreto, los primeros turnos disponibles se ofrecen a partir del 6 de marzo, de lunes a viernes y siempre en sesión de tarde. Cabe destacar que la edad mínima para acceder al servicio es de 16 años.

Entre las publicaciones que se podrán consultar están libros de fotógrafos como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker; y las colecciones de revistas como Vogue Italia, System, Purple, Interview o Self Service.

Pero también catálogos de moda creados por "grandes talentos de la dirección de arte y el grafismo". Según ha destacado la Fundación, "los fondos de The MOP Library conforman un archivo único e imprescindible para conocer la historia de la moda desde finales del siglo XX hasta nuestros días que, además, irá ampliándose con la incorporación de más de doscientas referencias nuevas cada año".