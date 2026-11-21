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A CORUÑA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Meniños ha destacado los avances en materia de violencia de género, pero ha alertado de recursos todavía "insuficientes" para la atención a menores que han vivido con este tipo de situaciones.

Así lo ha asegurado a Europa Press Zaida Robles, psicóloga y coordinadora del programa de atención terapéutica a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género.

El mismo, explica, tiene como objetivo tratar las consecuencias a nivel psicológico asociadas a la situación traumática a la que el niño o niña estuvieron expuestos. "La participación en el programa es de carácter voluntario", recuerda.

Por otra parte, indica que el proceso está estructurado por la relación terapéutica y se desarrolla al ritmo de la persona, finalizando cuando se consigan los objetivos que permiten el bienestar de la misma.

La población del programa incluye a niñas y niños a partir de cinco años y se extiende hasta la adolescencia, tomando los 18 años como edad límite. El programa está gestionado por la Consellaría de Política Social e Igualdade y lleva en marcha desde el año 2018.

SECUELAS

Cuestionada sobre las secuelas en menores, apunta a las dificultades "más frecuentes" en estos en cuanto a las relaciones interpersonales, seguidas muy de cerca por problemáticas vinculadas a la ansiedad y la desregulación emocional.

"Otras dificultades también presentes en estos niñas y niños fueron baja autoestima, bajo rendimiento escolar, problemas de atención y desregulación conductual, así como hipervigilancia y miedos".

"Este tipo de dificultades observadas en las niñas y niños participantes en el programa concuerdan con la sintomatología habitual que muestran las niñas y niños que experimentaron vivencias de índole traumática", apunta.

En relación a este programa, precisa que desde julio del 2025 hasta la actualidad se prestó atención a 28 niñas, niños y adolescentes, de los que 14 son niñas y 14 niños, con una edad media de 14,5 años.

De los mismos, indica que proceden, sobre todo, del ámbito rural "ya que el programa valora la descentralización de la intervención, puesto que la mayoría de los recursos se sitúan mayoritariamente en los núcleos urbanos". Esto con acceso a una iniciativa a través de los Centros de Información a la Mujer.

ACTUACIONES

Preguntada si existen recursos suficientes, indica que "en los últimos años existe cada vez más concienciación en el reconocimiento de la infancia y adolescencia como víctimas de violencia de género, aunque consideramos que los recursos de atención son aún insuficientes dada la complejidad de esta realidad y la magnitud de la misma".

Así, apunta a "la necesidad de seguir trabajando en la puesta en marcha de protocolos de actuación específicos, recursos, la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y, especialmente, en un mayor apoyo jurídico para las víctimas, haciendo especial hincapié en la situación legal de las niñas, niños y adolescentes".

PREVENCIÓN

Por otra parte, incide en el desarrollo en intervenciones que posean una mirada integral de la violencia de género y que sean concebidas "no solo como herramientas para reparar las consecuencias físicas y psicológicas de este tipo de violencia sino también de cara a su prevención".

"El trabajo terapéutico individual con las niñas y con los niños, se formula como una parte ineludible en los programas de atención a las víctimas de violencia de género, integrándose y complementándose con el resto del trabajo de la red de recursos psicosociales y jurídicos que existen para el tratamiento, en los que siempre se debe incorporar a todas las personas del núcleo familiar", apostilla.