La Fundación Reina Sofía dona 65.000 euros a la Xunta para reforestar zonas calcinadas y rehabilitar alvarizas

La conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, firma un convenio con la Fundación Reina Sofía, a 15 de enero de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Reina Sofía realizará una aportación económica de 65.000 euros a la Xunta de Galicia para contribuir a la restauración y recuperación de espacios naturales protegidos afectados por incendios forestales --ocurridos en 2025 y años anteriores-- en la provincia de Ourense y Lugo.

Así lo ha oficializado este jueves la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, con la firma de un convenio junto al vocal-secretario de la entidad, José Manuel Nogueira Guastavino, que ha asegurado que existe un "interés personal" de la reina emérita.

La contribución se destinará a dos actuaciones que elaborará y ejecutará la Xunta: una en el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra, donde se rehabilitará una alvariza tradicional --construcción que guarda un conjunto de colmenas-- y se pondrá en funcionamiento; y otra en la Reserva da biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, que se reforestará con frondosas.

"Quiero poner en valor la sensibilidad de su majestad la reina Sofía con Galicia y para Galicia y en la parte medioambiental", ha manifestado Vázquez, que ha recordado una visita "muy discreta" que la reina Sofía realizó en mayo de este año a zonas afectadas por incendios en años anteriores y a espacios naturales.

La titular autonómica de Medio Ambiente ha aprovechado para abrir la puerta a una nueva visita a Galicia: "Nos haría muchísima ilusión como Gobierno gallego que, cuando ya estuviesen ejectuadas estas actuaciones, Su Majestad nos viniese a visitar de nuevo".

Por su parte, el vocal-delegado de la Fundación ha manifestado que, en su inicio, el objetivo del convenio era ensalzar "el mundo rural y el patrimonio natural". "A ello se sumaron los desgraciados incendios de este verano, que ha multiplicado nuestro interés en ayudar a la reforestación de los espacios quemados", ha explicado.

REFORESTACIÓN E INSTALACIÓN DE ALVARIZAS

En cuanto a la actuación en la Serra da Enciña da Lastra, con un presupuesto de 50.000 euros, se rehabilitará una alvariza tradicional y se pondrá en funcionamiento con la instalación de colmenas activas con el objetivo de "promover la actividad apícola local y favorecer la restauración florística del entorno", detalla la Consellería.

Estas eran construcciones de piedra de planta circular destinadas, en origen, a proteger las colmeas frente a los ataques del oso. "Simboliza esa gestión que hacía el hombre con especies como era el oso y, a la vez, ser capaz de proteger sus colmenas", ha valorado la conselleira.

En lo que respecta a la Ribeira Sacra y a las Serras do Oribio y Courel, la Consellería y la Fundación Reina Sofía colaborarán en la creación de una masa mixta de frondosas de 1,37 hectáreas en la aldea do Vilar, en Folgoso do Courel (Lugo), que tenía un castañar centenario que se vio afectado por el fuego.