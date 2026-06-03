Galicia abandona el programa de auxiliares de conversación y afea la "falta de voluntad" del Gobierno central

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha anunciado que se verá obligada a abandonar el programa de auxiliares de conversación de cara al próximo curso escolar ante la "falta de voluntad" del Ministerio de Educación para resolver el conflicto generado por las inspecciones de Trabajo.

Todo ello, según denuncia el Gobierno gallego, después de que el Ministerio de Educación haya reconocido a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que las inspecciones de Trabajo pueden continuar, exponiendo a Galicia a "multas millonarias" como las ya impuestas en otras comunidades autónomas.

En este contexto, el secretario xeral técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, han comunicado esta postura durante la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar este miércoles.

"Nos sentimos estafados y engañados por un Gobierno central que se lava las manos ante las incongruencias, irresponsabilidad y enfrentamiento entre dos ministerios de un mismo ejecutivo, el de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar", ha denunciado el secretario xeral, que ha reiterado que el Gobierno del Estado "es el único responsable" de que Galicia no pueda continuar con el programa.

Además, la Xunta ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha reclamado esta misma semana nueva documentación sobre un expediente abierto en la provincia de A Coruña.

El detonante de este abandono, tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa, es la persistencia de inspecciones de Trabajo que exigen que los auxiliares de conversación estén integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, una condición que no contemplan las bases diseñadas por el Ministerio de Educación.

Cabe recordar que hace una semana la Xunta se ofreció a ceder al Gobierno del Estado los 4,8 millones de euros de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa de auxiliares de conversación, de manera que fuera el Ministerio de Educación el que se encargara directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-2027.

"Dado que la única respuesta obtenida por el Ministerio es el reconocimiento de que las inspecciones pueden continuar, el Gobierno gallego va a seguir actuando con la máxima responsabilidad ante la ciudadanía y, por lo tanto, dedicará los 4,8 millones de euros del programa a nuevas acciones de carácter autonómico para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado gallego", ha concluido el Gobierno gallego.