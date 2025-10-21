Galicia activa para este miércoles alertas por temporal costero, lluvia y viento

Archivo - Olas de gran altitud en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra, Galicia (España). La borrasca 'Herminia' recorre la Península hoy y llegará hasta el Mediterráneo y Baleares al final del día cuando se producirán los fe - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

La Xunta suspende la actividad deportiva federada en el mar en el litoral noroeste de la provincia de A Coruña y en la Mariña lucense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia tendrá activos este miércoles, con especial influencia por la tarde, avisos por temporal costero, lluvia y viento, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, el noroeste de A Coruña y la Mariña lucense pasarán en la tarde de este miércoles a aviso naranja por temporal costero, al esperarse vientos del oeste o suroeste que pueden alcanzar de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza ocho) y mar combinado del oeste.

Además, durante esa jornada varios puntos de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra estarán en aviso amarillo por lluvias que pueden alcanzar en una hora los 15 mm.

Por su parte, MeteoGalicia ha indicado que la llegada de un nuevo frente activo por el norte intensificará durante la jornada del miércoles la circulación del suroeste, un viento que aportará mucha humedad.

En las últimas horas del día las lluvias serán generalizadas y localmente fuertes en todo el territorio en las últimas horas del día y las temperaturas no sufrirán cambios.

CANCELADA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA

Por su parte, la Xunta, ante la alerta naranja en el litoral, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emergencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Por este motivo, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, también anunció la suspensión de la actividad deportiva federada en el mar en los ayuntamientos afectados desde las 15.00 horas del miércoles hasta las 09.00 del jueves.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, madrugadas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.