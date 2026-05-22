Galicia alcanza los 35 ºC este viernes, preludio de un fin de semana de altas temperaturas y tormentas

Archivo - Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia --especialmente, su interior-- ha registrado temperaturas cercanas a los 35 ºC en una jornada de viernes que ha servido de anticipo a la situación metereológica de este fin de semana, que estará marcado por valores elevados y tormentas en zonas de Ourense y Lugo.

El valor máximo del día se ha alcanzado en la ciudad de Ourense (35,1 ºC), según la información recopilada por las estaciones de MeteoGalicia. El resto de temperaturas más elevadas también han sido registradas en municipios de esta provincia o en Lugo. Ejemplo de ello son Ribas de Sil (34,3 ºC), Arnoia (33,9 ºC) y Monforte (33,6 ºC).

Ya el sábado, las temperaturas no experimentarán cambios significativos, por lo que Galicia seguirá bajo "una fuerte sensación de calor", recoge la predicción de este servicio autonómico. Esta jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica debido a la presencia de aire muy cálido en superficie y de aire frío en las capas altas.

Se espera que esta situación deje cielos parcialmente cubiertos con nubes de tipo medio y alto, con alta probabilidade de que se registren chubascos de carácter tormentoso, especialmente en el interior.

Ello derivará en la activación de alertas de nivel amarillo por "tormentas localmente fuertes" en el sur y la montaña de Ourense, en Valdeorras y en la montaña de Lugo. Los avisos durarán la mayor parte de la tarde, entre las 15.00 y 21.00 horas.

CALIDAD DEL AIRE REGULAR EN SEIS ESTACIONES

Este viernes ha continuado activo el protocolo activado por la Xunta ante la posible empeoración de la calidad del aire. Este se activó en la tarde del jueves por la previsión de la llegada de masas de aire africano que podrían incrementar las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 en el territorio gallego.

Con datos de las 19.00 horas, únicamente seis estaciones de MeteoGalicia registran valores que no sean favorables o buenos. Estas son las de Sarria, Lalín, Ponteareas, Xinzo de Limia y Santiago de Compostela, donde son dos estaciones en esta situación. Todas ellas dan cuenta de un aire regular. Esta siquiera es la peor posibilidad, ya que MeteoGalicia distingue otras tres por encima (mala, muy mala y pésima).