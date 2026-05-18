Galicia amplía a los varones de hasta 25 años la vacunación frente al virus del papiloma humano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la reunión semanal de su equipo de Gobierno. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que la Administración autonómica ampliará a los varones de hasta 25 años la vacunación frente al virus del papiloma humano.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, donde ha detallado que, con esta medida, todos los hombres nacidos del 2001 en adelante podrán recibir esta vacuna, lo que supone, ha apuntado "algo más de 21.000 jóvenes".

Según ha apuntado el titular del Gobierno gallego, la Xunta toma esta decisión en base a "la incidencia y la evidencia científica" que "acreditan esta necesidad". Para ello, este acuerdo recoge que se destinará un total de 980.000 euros para comprar las nuevas dosis.

Asimismo, Rueda ha explicado que desde el año 2008 se aplica la vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las mujeres al cumplir los 12 años, medida que se amplió posteriormente a los varones de la misma edad y, más tarde, hasta los 21 años.