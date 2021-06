El comité clínico ultima una normativa propia para la desescalada gallega, incluido un protocolo de mascarillas

Feijóo explica que podrá hacerse una retirada por "ayuntamientos o grupos" y recuerda que muchos están en "nueva normalidad" sanitaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del comité clínico han recibido el encargo de apuntalar una normativa "homogénea e integral" para toda Galicia, una reforma de los protocolos y medidas de actuación que ha anunciado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En ella, se incluirá un protocolo de uso de las mascarillas, con la intención de relajar aspectos en exteriores.

La idea de esta nueva normativa gallega es contar con ella lista lo antes posible, a poder ser la semana que viene para que entre en vigor el sábado 19 de junio, pero si su "complejidad" lo impide, así como las posibles decisiones del consejo interterritorial, como máximo está previsto que entre en vigor el 26 de junio.

"Vamos a llevar a cabo una revisión integral para tener una nueva regulación completa y homogénea que actualice todas las limitaciones, una nueva regulación integral de todas las actividades: hostelería, actividades culturales, actividades deportivas, y actividades reguladas con cierre completo como pueden ser los parques acuáticos", ha avanzado Feijóo.

La Comunidad gallega permanece en estado de emergencia sanitaria desde marzo de 2020, si bien esta situación quedó sometida --por cuestiones jurídicas-- al hecho de contar con el estado de alarma declarado oficialmente apenas 24 horas después y las sucesivas prórrogas y declaraciones en el último año. Sin estado de alarma desde el 9 de mayo, la emergencia sanitaria sigue vigente, como ha ratificado Feijóo, quien ha dicho que permanece en esta situación salvo que los servicios jurídicos dijesen lo contrario, algo que no ha sucedido.

Es más, el mandatario autonómico ha puesto el acento, al ser preguntado por esta cuestión, en que el virus "no está erradicado", sino al contrario, sigue habiendo contagios diarios. "No tenemos la seguridad de que el virus esté erradicado, tenemos la seguridad de que no está erradicado", ha advertido el presidente autonómico, para añadir que hay que "seguir gestionando la pandemia".

MASCARILLAS

Sobre el uso de mascarillas, Feijóo señaló que la postura de Galicia "es conocida" desde hace semanas y ha recordado que son favorables a la retirada "progresiva" en el exterior, en condiciones de distancia de 1,5 metros y cuando se trata de lugares "no concurridos".

Asimismo, el presidente autonómico, que en días pasados ilustró su postura argumentando que en el rural de Galicia se dan condiciones para levantar este uso en la mayor parte de ocasiones, recordó este miércoles que "muchos ayuntamientos" de la comunidad están en "situación de nueva normalidad" desde el punto de vista sanitario. "Normalidad dentro de una epidemia", ha precisado.

Así las cosas, Feijóo ha indicado que lo que se va a pedir en el seno del Consejo Interterritorial es que se "empiece a concretar en qué supuestos y en qué lugares" se puede retirar este elemento, pero ha advertido de que le corresponde al Gobierno central regularlo, ya que está recogido en una normativa legal.

Con todo, Galicia elaborará un protocolo de uso de la mascarilla, en el marco de esa normativa propia. "Por Galicia no va a quedar hacer una propuesta solvente y desde el punto de vista sanitario. Vamos a empezar a regular ya cuál es el protocolo de retirada de mascarilla", ha indicado, al respecto de lo que indicó que puede ser por ayuntamientos o grupos de municipios.