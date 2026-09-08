Galicia cae en el informe PISA a sus peores datos históricos, aunque se mantiene por encima de la media española

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Pierde posiciones en ciencias y lectura, en esta última peor que la media de la OCDE, aunque escala puestos en matemáticas en un contexto de caída generalizada

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de Galicia en el informe Pisa de 2025 caen de forma generalizada en relación al anterior de 2022, además de situarse como los peores históricos desde que en 2006 comenzó a conocerse la situación de los estudiantes gallegos de forma desagregada. Con todo, debido al descenso que se registra en conjunto, la comunidad continúa por encima de la media española en ciencias, matemáticas y lectura.

Igualmente, los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias en la edición de 2025. El retroceso también se produce de forma generalizada a nivel de la UE y de la OCDE.

En lectura, Galicia se desploma más de 30 puntos, hasta 454 (485 en 2022), en un descenso de 55 puntos respecto a 2015. Está por encima de la media de España, con 451 puntos, pero por debajo de la media de la Unión Europea (459 puntos) y del promedio de la OCDE (461 puntos). Los españoles han descendido un total de 45 puntos en lectura entre 2015 y 2025.

Así, en lectura baja un puesto entre comunidades, hasta el octavo, cuando antes de la pandemia estaba de tercera. Lidera Asturias con 471 puntos, seguido de la Comunidad de Madrid (469), Castilla y León (466), Cantabria (461), Castilla-La Mancha (461), La Rioja (461) y Aragón (461).

Mientras, Extremadura (451) iguala la media española. Por debajo de la media de España en lectura se encuentran la Región de Murcia (448), Canarias (445), Andalucía (441), Islas Baleares (441), Navarra (441), Comunidad Valenciana (424), País Vasco (419), Ceuta (397) y Melilla (379). Cataluña, excluida de los informes internacionales por su alto porcentaje de exclusiones, ha obtenido 473 puntos.

PIERDE POSICIONES EN CIENCIAS

En lo tocante a ciencia, la comunidad pierde 20 puntos y se sitúa en 486 puntos, en donde baja del primer puesto --en el que estaba empatada con Castilla y León en el último informe-- al quinto lugar entre autonomías.

En ciencias, los alumnos que han obtenido la puntuación más alta de España han sido los de la Comunidad de Madrid (495 puntos). Por encima de la media de la OCDE (482), de la UE (481) y de España (477) también se encuentra Castilla y León (493), Asturias (492), Cantabria (490), Galicia (486), Castilla-La Mancha (485), La Rioja (484) y Aragón (482).

Por debajo de la puntuación media en Ciencias, están Extremadura (473), Navarra (472), Baleares (471), Murcia (470), Canarias (469), Andalucía (462), País Vasco (459), Comunidad Valenciana (450), Ceuta (420) y Melilla (405). Por su parte, Cataluña ha obtenido una puntuación de 502.

ESCALA PUESTOS EN MATEMÁTICAS

En matemáticas, Galicia también pierde 20 puntos, al quedarse en 466 (eran 486 en 2022). No obstante, en esta materia asciende tres puestos, desde la octava a la quinta posición por autonomías.

Los mejores resultados se han conseguido en la Comunidad de Madrid (477 puntos), seguido de Castilla y León (472), Cantabria (470), Asturias (469) y Galicia (466), todas ellas por encima del promedio de la OCDE y del total de la UE (463).

También se encuentran por encima de la media de España en Matemáticas (457 puntos) los alumnos de Castilla-La Mancha (462), La Rioja (462), Aragón (462), Navarra (462) y País Vasco, mientras que por debajo de la media nacional están los estudiantes de Extremadura (454), Baleares (449), Murcia (447), Canarias (442), Andalucía (442), Comunidad Valenciana (435), Ceuta (405) y Melilla (395). Por su parte, Cataluña ha obtenido 474 puntos en esta materia.

SIN DIFERENCIAS EN GALICIA ENTRE CENTROS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Una de las cuestiones que se recoge en el informe PISA es que prácticamente no hay diferencias en los resultados en Galicia entre centro públicos y privados.

De hecho, Galicia es de las comunidades con menor diferencia en este sentido y ligeramente favorables a los centros públicos en algunas materias.

Mientras, las chicas gallegas están por encima de los chicos en dos de tres disciplinas (ciencias y lectura). Ellos solo superan a ellas en matemáticas. Cabe destacar que en el anterior informe los chicos estaban por encima en ciencias, pero ya no.

RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL DE PROBLEMAS

Por otro lado, el Informe PISA 2025 incluye resolución computacional de problemas. Aquí figura que Galicia cuenta con 505, también más que la media de España.

Los alumnos españoles han obtenido una puntuación de 499 en esta área, lo que supone un punto más que el promedio de la OCDE y 4 puntos más que el total de la Unión Europea (495).

La Comunidad de Madrid, con 515 puntos, lidera el rendimiento en resolución computacional de problemas, seguida de Asturias (512), Cantabria (510), Castilla y León (509), Aragón (506), Galicia (505), Castilla-La Mancha (503), La Rioja (500) y Navarra (500).

Por debajo de la media española en resolución computacional de problemas se encuentran el País Vasco (498), Islas Baleares (497), Extremadura (494), Canarias (488), Murcia (485), Andalucía (483), Comunidad Valenciana (474), Ceuta (440) y Melilla (416). Por su parte, Cataluña, excluida del informe internacional por ato porcentaje de alumnado excluido en la prueba, ha obtenido 523 puntos.

En esta edición, la novena en la que se evalúa a los alumnos españoles, han participado en el estudio principal 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes, en una muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas.

TENDENCIA DECRECIENTE EN LOS RESULTADOS A NIVEL INTERNACIONAL

A nivel internacional, los resultados de PISA también tienen una tendencia decreciente, la más fuerte en lectura, seguida de matemáticas y ciencias.

Así, la media de la OCDE se sitúa en 486 puntos en Ciencias, frente a los 491 de 2022; de 466 en Lectura, frente a los 482 de 2022; y de 469 en Matemáticas, frente a los 480 de 2022.

La tasa de alumnado excluido en España ha sido del 7,89%, superior al 5% que PISA establece en sus estándares. Tras realizar un análisis de sesgo, la OCDE ha determinado que los datos de España pueden ser plenamente utilizados para las comparaciones internacionales y de tendencia.

No obstante, ha habido dos comunidades autónomas con un porcentaje de exclusiones "especialmente alto": Cataluña (23%) y la Región de Murcia (13%). La OCDE ha decidido no incluir los datos de Cataluña en los informes internacionales, e incluir los de la Región de Murcia con una nota que advierta del potencial riesgo de sesgo por sobrestimación.

Sin embargo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el conocimiento previo de la OCDE, ha decidido incluir los resultados de Cataluña, aunque se han separado de los del resto de comunidades, y se ha incluido una nota que advierte de que los datos de Cataluña no deben ser utilizados para establecer comparaciones con otros territorios u otras ediciones de PISA, ya que la muestra de alumnado que ha realizado la prueba no es representativa del conjunto de alumnado de la región.