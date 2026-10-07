Galicia es la comunidad con mayor gasto farmacéutico sobre el total de recursos reservados a sanidad, según Contas

Archivo - Una persona sale de una farmacia en Lugo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Consello de Contas de Galicia hecho público este miércoles constata la relevancia del gasto farmacéutico en Galicia sobre el total de recursos reservados para el ámbito sanitario. De hecho, concreta que el área en 2023 representó el 27,5% del gasto sanitario, lo que sitúa a Galicia como la comunidad con la mayor ponderación de la farmacia sobre el total del gasto sanitario.

Con todo, el estudio del órgano fiscalizador precisa que, en términos de peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, ocupa la séptima posición en el conjunto estatal.

Las conclusiones a las que se llega apuntan a que en el período comprendido entre 2019 y 2023 se observó "una dinámica de crecimiento sostenido del gasto farmacéutico, con mayor intensidad en el ámbito hospitalario".

Como resultado de esta evolución, el gasto farmacéutico alcanzó en el ejercicio fiscalizado un importe total de 1.489 millones. Además, Galicia se sitúa entre las autonomías con mayor nivel de gasto farmacéutico por habitante, con un importe anual de unos 560 euros por persona.

También de mayor nivel de consumo de envases de medicamentos per cápita tanto en el ámbito hospitalario, en el que registra el mayor nivel en el conjunto del Estado, como en el de la farmacia comunitaria.

"La progresiva introducción de medicamentos de alto impacto económico y el envejecimiento de la población, junto con el incremento de la polimedicación", son los factores que, según Contas, explican "el mayor crecimiento del gasto farmacéutico y del consumo por persona en la comunidad".

SISTEMA "EFICAZ" PERO CON "DEBILIDADES"

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador constata que la gestión del gasto farmacéutico en Galicia "garantiza de manera adecuada la cobertura asistencial y el acceso de la población protegida a los medicamentos", por lo que "puede calificarse como eficaz".

En todo caso, observa "márgenes de mejora" que asocia principalmente "a debilidades en la planificación presupuestaria --afea que de forma reiterada el Sergas presupueste menos fondos de los necesarios--, a diferencias en los precios de adquisición entre áreas sanitarias, a limitaciones en el control interno y a la persistencia, aunque limitada, de patrones de prescripción y consumo poco eficientes".

"En conjunto, se trata de un sistema que cumple con sus objetivos asistenciales, aunque requiere reforzar la planificación, el control y las políticas de uso racional del medicamento", remarca.

AHONDAR EN LA CENTRALIZACIÓN

Contas deja una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la gestión del gasto farmacéutico, como "ahondar" en la senda iniciada hacia la centralización de los procedimientos de adquisición de medicamentos en el ámbito hospitalario, con el objetivo de "homogeneizar condiciones de compra entre áreas sanitarias, reducir las diferencias de precios y reforzar la capacidad de negociación del sistema".

También aboga por "impulsar la automatización completa e integrada de los sistemas de gestión de almacenes y dispensación de medicamentos en los hospitales, especialmente en el ámbito de las unidades clínicas, incluyendo la trazabilidad automática del medicamento desde la recepción hasta la administración al paciente".

Argumenta el órgano fiscalizador que "esta actuación permitiría mejorar el control interno, reforzar la seguridad del circuito del medicamento y facilitar información en tiempo real para la gestión clínica y farmacéutica".

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

También aboga por promover la implantación de un sistema de facturación electrónica de las oficinas de farmacia en línea con el Sergas, que permita "la transmisión, validación y control automatizado de la información de facturación en tiempo real".

"Este sistema debería incorporar mecanismos de control interno automatizados que mejoren la fiabilidad de la información, reduzcan la dependencia de intermediarios y refuercen la capacidad de verificación y seguimiento del gasto farmacéutico", recalca.

Asimismo, aboga por "revisar y reforzar las medidas de promoción del uso racional del medicamento, con el objetivo de incrementar su eficacia real en la mejora de la prescripción eficiente y en la contención del consumo por habitante". Al respecto, se sugiere "intensificar los mecanismos de seguimiento y evaluación de la práctica prescriptora, así como reforzar las actuaciones orientadas a incentivar la prescripción basada en criterios de eficiencia clínica y económica".

Finalmente, Contas aconseja "aprobar, implantar y difundir una guía farmacoterapéutica específica" para la Atención Primaria. Propone que esté "fundamentada en la evidencia científica y actualizada periódicamente", con el fin de que "sirva de referencia para la práctica clínica y contribuya a una prescripción más eficiente, segura y homogénea".

VOTO PARTICULAR: EL PAPEL DE LOS COLEGIOS DE FARMACIA

Figura un voto particular de Simón Rego, conselleiro de Contas designado a propuesta del PSdeG, que recalca que el estudio pone el foco en que el papel de los colegios oficiales de farmacia como órganos de control de la calidad de la facturación introduce "un riesgo de gestión", al compatibilizar funciones de validación frente a la Administración con "la representación de intereses profesionales y económicos de las oficinas de farmacia".

Agrega que no le parece "congruente" alcanzar esta reflexión con "su no inclusión en las conclusiones del informe en esos términos contenidos en el mismo y el planteamiento de recomendaciones para mitigar dicho riesgo de gestión identificado, más allá de la mera referencia a controles automatizados".

"Se está diagnosticando un evidente conflicto de interés, pero no se están analizando los casos producidos, ni las medidas adoptadas para mitigar dichos conflictos. En conclusión, y sin perjuicio de valorar el trabajo efectuado, a juicio de quien suscribe la auditoría operativa formulada adolece de defectos tanto en su diseño, como en el cumplimiento de la planificación efectuada, que justifican la emisión del presente voto particular", alega.