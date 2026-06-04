Galicia diseñará un programa propio para paliar su abandono del plan de auxiliares de conversación

Fotos Xunta / Educación / O Conselleiro De Educación, Ciencia, Universidades E Fp, Román Rodríguez, Ofrece Unha Rolda De Prensa Sobre O Programa De Auxiliares De Conversa. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha calificado de "tomadura de pelo" y de situación "absolutamente impresentable" el conflicto administrativo entre ministerios que ha llevado a la comunidad autónoma a renunciar al programa de auxiliares de conversación para el próximo curso. En este contexto, ha anunciado que la Xunta diseñará un programa propio para paliar el abandono de este plan.

Cabe recordar que este lunes el Gobierno gallego anunció que se veía obligado a abandonar el programa ante la "falta de voluntad" del Ministerio de Educación para resolver el problema generado por las inspecciones de Trabajo.

Todo ello, según denunció la Consellería, después de que el Ministerio de Educación reconociese que las inspecciones podían continuar, exponiendo a Galicia a "multas millonarias" como las ya impuestas en otras comunidades autónomas.

En este contexto, el conselleiro gallego ha denunciado este jueves en un acto en Santiago la "incapacidad" y la "soberbia" del Gobierno central, que ha abocado a Galicia a este abandono, según ha destacado.

Además, ha subrayado que es "absurdo" que un ministerio multe a las comunidades por seguir las instrucciones de otro ministerio en el marco de este programa. "El Ministerio plantea una tomadura de pelo y debe pensar que somos tontos", ha aseverado el conselleiro, quien ha tildado de "irresponsable" la actitud del Ejecutivo central.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio haya rechazado la oferta de Galicia para transferir al Estado 4,8 millones de euros de fondos autonómicos para que fuera este quien se encargara directamente de la incorporación de estas personas.

"No podemos ser irresponsables y seguir en un programa donde la amenaza de una multa está encima de la mesa", ha justificado el conselleiro.