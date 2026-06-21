Galicia entra en el verano rozando los 39 grados en su interior y con mínimas que casi no bajan de los 14

Archivo - Varias mujeres abanicándose, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros del interior de Galicia han rozado este domingo los 39 grados, como ya advertían las predicciones meteorológicas, durante el primer día de verano, que también ha sido el inicio de una ola de calor que azotará España hasta el miércoles. En este contexto, más de un centenar de municipios gallegos han estado bajo alerta roja por los posibles efectos de las temperaturas sobre la salud.

También son significativas las temperaturas mínimas que han registrado las estaciones de Meteogalicia a lo largo del día. Salvo los 11.6 ºC alcanzados en Calvos de Randín (Ourense) a las 07.30 horas, los otros cuatro valores más bajos alcanzados en el día --todos en altas horas de la madrugada-- se han situado en la franja de los 14 grados.

Por arriba, las temperaturas más altas se han alcanzado en la ciudad de Ourense (38.9 ºC a las 15.30) y en el municipio lucense de Ribas de Sil (38.7 ºC a las 17.10). Además, Vilamartín de Valdeorras y Verín, en Ourense, y Monforte de Lemos, en Lugo, también han superado los 38 grados durante esta tarde, entre las 17.40 y las 18.30.

ALERTAS POR SALUD Y METEOROLÓGICAS

Esta jornada ha estado marcada por las diferentes alertas dispuestas debido a la situación meteorológica. La Consellería de Sanidade activó la alerta roja por episodio de calor para un total de 109 municipios. Al mismo tiempo, hay otros 55 en nivel naranja y otros 109 en donde el nivel es amarillo.

Estos avisos sanitarios se diferencian de las diferentes alertas meteorológicas que lanzan los servicios autonómico y estatal, que obedecen a las temperaturas y fenómenos previstos. En este sentido, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, atendiendo a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha activado la alerta naranja por tormentas y lluvias en la montaña de Lugo para toda la tarde.