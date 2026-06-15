Galicia exige un "cambio de rumbo absoluto" en el Ministerio de Sanidad para acabar con el conflicto del Estatuto Marco

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios este viernes, en Santiago de Compostela - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado que el conflicto por el Estatuto Marco continúe "sin avances" positivos y ha clamado por un "cambio de rumbo absoluto" en el Ministerio de Sanidad para tratar de ponerle fin.

En declaraciones a Europa Press este lunes -tras conocerse que el comité de huelga estudia convertir los paros en indefinidos después del verano si no se llega a ningún acuerdo-, el responsable autonómico ha confirmado que, pese a las numerosas conferencias interterritoriales en las que se ha abordado el tema, no hay avances.

"La ministra -Mónica García- está sola. Las comunidades autónomas, todas, estamos pidiendo que cambien a la persona que está al frente del Ministerio porque con esta persona es imposible arreglar nada", ha afirmado.

En esta línea, ha remarcado que tanto comunidades como sindicatos médicos y pacientes mantienen la misma postura.

"Hace falta un cambio de rumbo absoluto, un Ministerio que intente enderezar esto y no llegar a una auténtica debacle asistencial como supondría una huelga indefinida en septiembre", sostiene.

DATOS DEL SEGUIMIENTO EN EL TURNO DE TARDE

Por otra parte, según los datos facilitados por la Consellería de Snaidade, el seguimiento de la huelga en el turno de tarde de este lunes fue del 2,07% en los centros sanitarios de la comunidad.

El porcentaje de participación nos siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, alcanzó el 2,65%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no contó con seguimiento de tarde. Así, en el conjunto de los servicios de atención hospitalaria el porcentaje de respaldo fue del 2,19%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga en rechazo del borrador presentado por el Ministerio de Sanidad alcanzó el 2,06% de participación. En el conjunto de los dos niveles asistencias la huelga tuvo un seguimiento del 2,13%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 2,63% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 4,17% en el Lucus Augusti; el 6,9% en el de Ourense; y el 5,88% en el de Pontevedra.

En lo que respecta al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, del de Ferrol y del de Vigo la huelga no contó con seguimiento en el turno de tarde.

En cuanto al seguimiento en atención primaria durante el turno de tarde, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,67%; en la de Pontevedra e O Salnés, 3,92%; y en el área sanitaria de Vigo del 6,77%.

En las áreas sanitarias de A Coruña e Cee; de Santiago de Compostela e Barbanza; de Ferrol; y en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos la huelga no tuvo seguimiento en el primero nivel asistencial.

Tampoco lo ha tenido en la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.