La Galicia Film Commission llega para consolidar a la Comunidad como un plató de cine

El sector turístico y el audiovisual valoran positivamente esta iniciativa que pretende facilitar los rodajes en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha presentado este lunes al sector audiovisual y turístico la plataforma Galicia Film Commission, que pretende facilitar que se elija Galicia para rodajes audiovisuales y "ofrecer buenas condiciones" para ello, bajo el lema 'Shooting at The End of The World' --'Rodando en el fin del mundo'--.

Según ha detallado la coordinadora de audiovisual de Agadic, Dolores Meijomín, Galicia Film Commission pivotará sobre distintos puntos, entre ellos, las localizaciones "únicas y espectaculares que posee Galicia", sus espacios "singulares", así como las infraestructuras, acompañadas de "un acento y una manera de ser y de contar que trasciende a lo puramente visual".

Además, ha destacado las "ventajas económicas" de la comunidad, como ayudas directas al gasto y ayudas anuales a desarrollo o producción, que "siguen siendo un instrumento fundamental".

Meijomín ha explicado también que se concibe como un proyecto "colectivo e integrador" y con una hoja de ruta que consiste en "sumar, colaborar, coordinarse y trabajar" para ofrecer un servicio "eficiente" a todos los rodajes que tengan lugar en cualquier punto del territorio.

WEB ACTIVA EN NOVIEMBRE

Además, la representante de Agadic ha trasladado que la plataforma digital se encuentra en estos momentos en construcción y su puesta en marcha se prevé para noviembre de 2023.

En detalle, ha explicado que la web contará con "diseño y tecnologías innovadoras" que permitirá una interacción directa de los usuarios, así como realizar gestiones "muy avanzadas". Entre otras cosas, contará con un buscador de localizaciones, un banco de empleo, formularios o permisos para rodajes.

Asimismo, tendrá también un apartado de rutas turísticas y una guía de recursos, como transportes o hostelería. De este modo, la página web se contempla como un primer acceso a la Galicia Film Commission que, tal y como ha avanzado, "estará reforzado por capital humano", con un concurso público de contratación que saldrá "en las próximas semanas".

El escenario elegido para esta presentación ha sido el túnel de servicios de la Cidade da Cultura. Allí se han reunido un centenar de personas, entre representantes de empresas y entidades como la Academia Galega do Audiovisual, el Clúster Audiovisual Galego, el Clúster de Turismo de Galicia, la Asociación Galega de Produtoras Independentes, la Asociación de Actores e Actrices de Galicia, la Asociación Galega de Guionistas o las Film Commission de Santiago y Ourense.

"NEGOCIO Y CULTURA"

En representación del sector audiovisual, ha tomado la palabra el vicepresidente del Cluster Audiovisual Galego, Miguel Conde, que ha destacado que esta plataforma aporta "las credenciales para ser el lugar donde pasan las cosas", ya que "aglutina negocio y cultura".

Por eso, ha asegurado que es "un buen camino" y ha valorado que el Cluster se muestra "como socio perfecto para esta Film Commission" y para hacer de ella "un referente en el resto de España".

Por su parte, el conselleiro de Cultura Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha señalado que esta plataforma había sido reclamada por el sector y que complementa otras acciones ya existentes. Así, ha relatado que busca tener "un marco de actuación y de logística común" que facilite y ayude a que sea "más fácil, eficiente y económico" hacer rodajes en Galicia.

En esta misma línea, el titular de Cultura ha insistido en la importancia de "crear una estrategia conjunta público-privada" para que el "talento y la capacidad empresarial" se incremente y que los negocios sean "más competitivos". "Lo que es bueno para vosotros es bueno para Galicia", ha proclamado Rodríguez.

SECTOR TURÍSTICO

Por otra parte, el sector turístico también se ha mostrado satisfecho con esta iniciativa. "¿Qué mejor campaña de internacionalización que cualquier película, serie o producción audiovisual?", ha reflexionado el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Para Pardal, consolidar Galicia como un plató de cine es "una oportunidad" para la economía gallega, además de para el sector audiovisual.

Así, ha puesto como ejemplo que en el año 2010 se estrenó la película 'El camino' y, a partir de ahí, los peregrinos estadounidenses que llegaron a Santiago se multiplicaron. "Ese año sellaron la compostela poco más de 3.000 norteamericanos. Nueve años después lo completaron más de 20.000 peregrinos estadounidenses", ha detallado.

FONDOS

En cuanto a los fondos que la Xunta destinará a esta plataforma, el conselleiro ha asegurado que la intención es activar un fondo de ayudas específico para la captación de rodajes que "busque a partir de 2024 un efecto tractor".

Con todo, ha señalado que la cantidad se está "definiendo", aunque ha avanzado que serán fondos Feder que pretenden que "tengan un retorno significativo en el sector". En este sentido, ha afirmado que están a la espera de la apertura del marco operativo de estos fondos.