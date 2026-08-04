Galicia gana 12.916 afiliados a la Seguridad Social en julio y casi 22.500 en el último año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social sumó 12.916 afiliados medios durante el mes de julio en Galicia, lo que supone un 1,15% más que en junio, hasta superar los 1,13 millones de cotizantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta manera, la Comunidad acumula 22.464 afiliados más en el último año, un 2,02% más que en julio de 2025, creciendo esta cifra en todas las provincias, con A Coruña a la cabeza, que ganó 11.113 cotizantes; seguida de Pontevedra, con 7.565 más; de Lugo, con 2.078 más, y de Ourense, con 1.708 trabajadores más.

Del total de afiliados gallegos, 912.700 correspondían al régimen general y 205.246 eran autónomos. Además, 18.004 correspondía al régimen del Mar.

A nivel nacional, la Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%). Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

En el último año, de julio de 2025 a julio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 642.562 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,9%, el tiempo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 79.567 afiliados (+0,36%), acumulando 66 meses consecutivos de crecimiento, lo que supone un nuevo máximo de 22.288.120 cotizantes.

"El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destaca que este crecimiento se puede observar en términos interanuales pero también en los primeros siete meses del año, cuando se han contabilizado 663.652 afiliados a la Seguridad Social más".

LAS ACTIVIDADES SANITARIAS LIDERAN EL AUMENTO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 40.016 afiliados medios en julio (+0,21%), hasta los 18,96 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) perdió 103 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.472.357 tras alcanzar un máximo de 3.472.460 el mes anterior. En comparación con julio de 2025, hay 57.984 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,7%).

Dentro del Régimen General, las actividades sanitarias y servicios sociales protagonizaron el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 57.446 nuevos ocupados (+2,84%), seguido del comercio, con 50.100 nuevos cotizantes (+1,95%), y de la hostelería, que sumó 23.999 afiliados medios (+1,4%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder 124.506 afiliados respecto al mes anterior (-9,45%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 40.605 cotizantes respecto al mes anterior (-6,09%) y el del Hogar sumó 5.156 ocupados (+1,4%).