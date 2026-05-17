Galicia homenajea la voz y el legado de Begoña Caamaño, periodista, activista y narradora feminista

La RAG valora el compromiso ciudadano con la utilización de la lengua, pero subraya que también requiere de un "imprescindible apoyo político"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) - .

La Real Academia Galega (RAG) ha homenajeado este domingo, 17 de mayo, Día das Letras Galegas, la voz, obra y legado de Begoña Caamaño(1964-2014), la periodista, narradora feminista y activista que se apropió de los mitos y colocó a las mujeres en el centro de ellos.

El Teatro Principal de la capital gallega ha acogido la jornada, de carácter público y aforo limitado, en conmemoración de la escritora, natural de Vigo. El pleno extraordinario ha estado presidido por el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, quien estuvo acompañado de las máximas representaciones institucionales de la Comunidad y de la ciudad, y de personalidades del mundo de la cultura.

"La suya es una vibración que se hace presente. No es posible asociarla con una ausencia sino con la reverberación que aún nos toca", ha expresado la académica, compañera y amiga de la homenajeada, Ana Romaní, inaugurando su alocución.

En su intervención, Romaní ha destacado la trayectoria radiofónica de Caamaño, una experiencia en la que pudo estimular su curiosidad y pensamiento y que posteriormente se entrelazó con su producción literaria. "Ella hace preguntas y escribe artículos en los que se interroga y nos interroga", ha indicado.

Bajo el título 'Incandescencia sonora. A voz de Begoña Caamaño', Romaní ha enfatizado que la radio de la cultura de la homenajeada "colectiviza el pensamiento y escucha la dignidad de los cuerpos que toca".

"Sorprende la actualidad de su discurso sobre las formas estructurales de violencia patriarcal, los discursos belicistas y las agresiones armadas, el papel de las corporaciones y empresas de la comunicación, el expolio económico de países empobrecidos; Begoña soñaba con escribir la crónica de un cambio social, de un nuevo mundo", ha manifestado.

Unas ideas que también trasladó a su producción literaria, compuesta por dos obras 'Circe ou o pracer do azul'(2009) y 'Morgana en Esmelle' (2012). En ellas, Caamaño se encargó de "desestabilizar los mitos dándoles voz a las silenciadas", las mujeres.

"ABRIR EN CANAL LAS HISTORIAS"

'Zurcindo con fío violeta linguas cortadas', ha sido el titulo dado por la escritora y académica Marilar Aleixandre a su intervención, en la que ha profundizado en cómo Caamaño "abrió en canal estas historias" para después "tejer la complicidad entre las mujeres míticas, zurciendo las cicatrices con los hilos violetas del feminismo".

"Zurcir, coser, lo sabemos las mujeres, es un arte más difícil que el bordado. No es remendar, es imitar el tejido donde está gastado o roto. Begoña Caamaño se apropia de los mitos, griegos y artúricos, y va zurciendo en los lugares en blanco, en la tele rota de la que desaparecieron las mujeres, sus voces, sus historias", ha comparado la académica.

Marilar Aleixandre también ha puesto en valor la ética de la homenajeada, presente dentro y fuera de su literatura. Así, ha remarcado que Caamaño defendía la libertad, denunciaba las injusticias, levantando la voz por Palestina y comprometiéndose con el uso de la lengua gallega.

Sin salir de las metáforas, Víctor F. Freixanes, en calidad de editor de sus obras, ha hablado de la "Begoña-Sherezade, tejedora de historias", haciendo referencia al mito que no llegó a escribir y que completaría su trilogía.

Freixanes ha destacado las obras de la autora viguesa, "construidas desde la sabiduría de una escritora que llevaba muchos años formándose para aquel momento". Además, ha admitido que cuando empezó a leer 'Circe ou o pracer do azul', "ya no pudo dejarlo" hasta terminarlo.

"El texto era magnífico, escrito con una madurez estilística que le daba una fuerza estilística que le daba una fuerza especial. La lengua gallega alentaba de una manera distinta, evocadora de las páginas clásicas, ligeramente arcaicas, del autor de la Odisea", ha expresado.

En esta línea, Freixanes ha señalado que el gallego de Caamaño era una lengua "trabajada, estudiada, consciente de su significación y de su valor, al servicio del relato". "Para ella el idioma es mucho más que un idioma, es una forma de narrar el universo", ha enfatizado.

"COMPROMISO, ACTIVISMO, ALEGRÍA: ESO NECESITA EL IDIOMA"

Finalmente, el presidente de la institución, Henrique Monteagudo ha cerrado la sesión destacando la labor de la homenajeada al invertir el espejo de la ficción y labrar "literatura de la grande", con dos "hermosísimas novelas que se revelan contra el mito" y "enriquecen el tesoro de nuestras letras".

El responsable de la RAG ha querido centrar su intervención en el estado de la lengua gallega, valorando la actitud de la ciudadanía hacia ella, "más positiva y más proactiva que nunca". No obstante, ha advertido que, aunque "su normalización se sustenta en el compromiso ciudadano, alcanzar un impulso decisivo requiere un imprescindible apoyo político".

En este sentido, ha puesto de ejemplo a Begoña Caamaño, quien fue criada en castellano en los barrios vigueses de Calvario y Coia, y posteriormente se hizo neohablante de gallego. "Compromiso, activismo, alegría, cariño: eso necesita nuestro idioma", ha remarcado el presidente

"¿Podemos encontrar entre todos el hilo de Ariadna que permita al gallego escabullirse por fin del laberinto del Minotauro? ¿O seguirá apresado, al modo de Penélope, en la tarea estéril de destejer unos por la noche lo que otros tejieron durante el día?", se ha autopreguntado.

Para ello, ha concluido su intervención tendiendo la mano de la "leal colaboración" y realizando un "efusivo llamamiento" al compromiso de la ciudadanía y una "solemne exhortación al presidente de la Xunta para que impulse el diálogo político y social en favor del idioma".

El acto ha contado con la música de Sofía Espiñeira y Os Enxebres de San Lázaro, que acompañaron a las autoridades y a la familia de Begoña Caamaño a su entrada al Teatro Principal y al finalizar el mismo, al son del himno gallego.

((Habrá foto profesional))