Galicia, "laboratorio natural" frente al cambio climático: Xunta y UVigo diseñan "soluciones" para "adaptarse" a él

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una jornada del programa SystR, a 5 de marzo de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta (a través de la Consellería de Medio Ambiente) y la Universidade de Vigo (UVigo) diseñarán durante los próximos años "soluciones naturales" para "adaptarse" al cambio climático. Lo hará como una de las regiones europeas que forman parte del proyecto SystR, que busca adoptar medidas "coordinadas" y conseguir una "resiliencia sistemática".

La iniciativa, iniciada en 2025 y liderada por el Centro Nacional de Investigación Científica Demokritos de Grecia, consiste en el diseño de proyectos piloto en determinados lugares que serán replicados en otros de características similares. En concreto, Galicia imitará las medidas aplicadas por el archipiélago de Guadalupe (Francia), como regiones costeras.

"Cuando decimos que tenemos dar soluciones naturales a las inundaciones y, por lo tanto, hacer un meandro enorme, que podamos utilizar en el verano como un parque, pero que igual en el invierno tiene que ser una laguna. Eso es lo que tiene que ir interiorizando un poco la gente", ha ejemplificado la conselleira, Ángeles Vázquez, en una rueda de prensa sobre el informe del invierno meteorológico.

La responsable autonómica ha llamado a que, partiendo de la "base científica" y de los datos de MeteoGalicia, este proceso se haga "de la mano" de la ciudadanía. De este modo, se ha interesado por conocer el punto de vista de las empresas, del sector primario y de las asociaciones.

Estos son agentes que, a su juicio, están afectados por el cambio climático por las consecuencias que este puede tener --en episodios de inundaciones o sequía-- en las "infraestructuras" o en el "agro", además de en las personas. "Tenemos que tener una visión muy amplia", ha instado.

En consonancia, este jueves ha tenido lugar en la Cidade da Cultura la primera de una serie de jornadas sobre esta cuestión, en la que estaban invitadas otras administraciones y representantes del sector empresarial.