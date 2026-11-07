Galicia mantiene las convocatorias y dispara la participación en huelgas a las puertas del 11N

Archivo - Manifestación en Vigo por el bloqueo del convenio provincial del Metal, en la primera de las seis jornadas de huelga convocadas por los sindicatos, a 7 de mayo de 2026. - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

A las puertas de la jornada de huelga general de este 11 de noviembre, Galicia presenta una tendencia al alza de la conflictividad laboral, con un número que se mantiene casi sin variación en cuanto a las convocatorias, pero disparado en lo referente a participación.

Los últimos datos disponibles de la estadística de huelgas y cierres patronales del Ministerio de Trabajo reflejan que, de enero a julio, en Galicia, ha habido un total de 20 huelgas, 12 de ellas con afectación en la provincia de A Coruña, 10 en Pontevedra, tres en Ourense y dos en Lugo.

Son dos menos, el total, de las que se convocaron en la comunidad gallega en el mismo periodo del año anterior (22 entre enero y julio de 2025). Sin embargo, el número de participantes se dispara ahora: de 2.398 personas en la primera mitad del año pasado a 17.152 en el primer tramo de 2026, lo cual significa multiplicar por siete los trabajadores que secundaron las huelgas (+615%).

Lo mismo ocurre en la evolución de las jornadas no trabajadas: de 4.624 hasta julio de 2025 a 23.599 hasta julio de 2026, es decir, cinco veces más (+410%).

En agosto, cuando el ministerio había publicado las cifras del periodo enero-abril, la patronal gallega alertó del crecimiento de la conflictividad en la comunidad. En los cuatro primeros meses del año se habían registrado 15 huelgas, con 3.746 personas trabajadoras participantes y 4.686 jornadas no trabajadas.

Así las cosas, con cinco huelgas más, las cifras se disparan, tras un mes de mayo en el que el sector del metal de la provincia de Pontevedra, con plantillas grandes, convocó sucesivas jornadas de paro.

Así, la estadística recoge que, de los 17.152 participantes en huelgas en Galicia entre enero y julio, casi el 78%, esto es, 13.321 personas, las secundaron en la provincia de Pontevedra. El porcentaje se eleva hasta casi el 80% si se analizan las jornadas no trabajadas: 18.785 de las 23.599 totales se corresponden con esta provincia.

DATOS DE LA XUNTA

Por su parte, los datos de la Xunta sitúan, entre enero y agosto de este año, en 112 las huelgas comunicadas en Galicia, tanto a nivel autonómico como provincial.

Fuentes de la Consellería de Emprego consultadas por Europa Press resaltan que están por debajo de la media registrada en los tres años previos para el mismo periodo, en 170 paros.

ESTADÍSTICA PROVISIONAL RELACIÓNS LABORAIS

Por su parte, el Consello Galego de Relacións Laborais maneja una comparativa provisional con los datos a 1 de octubre de este año, según la cual el número de expedientes promovidos en relación con convocatorias de huelga se sitúan en 16, de los cuales 10 terminaron con acuerdo (71%).

En anteriores ejercicios --con cifras absolutas--, los expedientes promovidos por el ente con convocatoria de huelga fueron 15 en 2025, 14 en 2024, 25 en 2023 y 27 en 2022.

En lo que va de 2026, uno de los expedientes que no llegaron a acuerdo es el de transporte de viajeros, del pacto de eficacia limitada, firmado por CC.OO. y UGT tras meses de conflictividad y huelgas.

2025

En su boletín de información sociolaboral número 45 (de abril de este año), el Consello de Relacións Laborais establece que, después de un segundo semestre --de 2025-- en el que la conflictividad laboral se incrementó en Galicia "de forma importante" respecto del primero, la comunidad cerró el pasado ejercicio con aumento en el número y seguimiento de las huelgas.

Los datos recogidos al cierre de 2025 indican que el número de huelgas aumentó en un 41% respecto a 2024 y tamén subieron, "con aún mayor intensidad", tanto las jornadas no trabajadas, que fueron más del doble (106%) como el número de personas participantes, las cuales quedaron cerca de triplicar el número de 2024 (286%).

Frente a esto, en España disminuyó el número total de huelgas realizadas en un 10%, pero también aumentó su repercusión, aunque de forma menor a como lo hizo en Galicia: los participantes repuntaron por encima del 42% y las jornadas no trabajadas ascendieron ligeramente (menos de un 1%).

SECTORES "EN LUCHA"

En este escenario, la CIG, central mayoritaria en Galicia, convocó una jornada previa a la huelga general, de movilización, el pasado 8 de octubre con el ánimo de que el próximo día 11 se produzca un "paro total" en Galicia, y recuerda los convenios colectivos provinciales que se están negociando.

Así, apunta a la mesa de negociación del comercio vario y alimentación en A Coruña y al transporte de mercancías por carretera en la misma provincia, y suma al personal de sectores públicos y privados vinculados con Política Social que llevan meses "en lucha" reclamando mejoras en las condiciones laborales (discapacidad, menores, infantil 0-3, residencias y servicio de ayuda en el hogar).