Galicia prepara una ley pionera que regulará un servicio para borrar material usado para violencia digital

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha iniciado la tramitación de la futura ley gallega de acoso y violencia digital, una norma que, según ha destacado el jefe del Ejecutivo, Alfonso Rueda, convertirá a Galicia "en la primera comunidad" en contar con una legislación específica en este ámbito, para prevenir y apoyar a las víctimas, que son, sobre todo, mujeres, menores (acoso escolar) e integrantes del colectivo LGTBI.

Las primeras líneas de esta futura ley, cuyo anteproyecto se someterá a consulta pública previa y tendrá un papel pionero en España, han sido explicadas, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, por el propio Rueda y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

Entre otras medidas, se prevé la puesta en marcha de un servicio autonómico de borrado de la huella digital encaminado a facilitar la eliminación del material digital accesible en red que se haya usado como instrumento de acoso o violencia digital (muy asociada a la violencia sexual, según ha remarcado la conselleira). El objetivo es favorecer la restauración de la reputación digital, pero también se permitirá la detección de la geolocalización no consentida.

También se prevé la creación de un espacio virtual donde las víctimas podrán recibir asesoramiento gratuito para prevenir otros ataques o supuestos de violencia digital.

Al tiempo, se promoverá la prevención y la denuncia en los centros educativos de los casos de acoso.