Galicia recibe una multa de 3,5 millones derivada del programa de auxiliares de conversación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conflicto generado por las inspecciones y multas del Ministerio de Trabajo por el programa de auxiliares de conversación que convoca el Ministerio de Educación ha derivado en una multa de 3,5 millones a Galicia, que fue comunicada hace "unos días" y que el conselleiro Román Rodríguez ya ha avanzado que la comunidad recurrirá.

Así lo ha explicado este martes a preguntas de los medios en relación con este programa del Gobierno central en el que, ha reiterado el conselleiro, Galicia no participará hasta que se den "certezas y seguridad" sobre su desarrollo, para no exponerse a multas como la que acaban de recibir relativa a la provincia de A Coruña.

"En Galicia tenemos una apuesta muy fuerte, muy potente, por el plurilingüismo", ha recordado Román Rodríguez, que se ha mostrado "francamente satisfecho" con el desarrollo de este programa en la comunidad, que "lleva funcionando mucho tiempo y funcionando bien".

Sin embargo, ha lamentado, "en el último año se abrió una Caja de Pandora", después de que "otro ministerio de otro partido político", el Ministerio de Trabajo, comenzase a "hacer inspecciones sobre si estos auxiliares de conversación eran trabajadores o tenían estatus de trabajador" y "tenían que estar sometidos a la legislación laboral".

"El propio Ministerio de Educación dice que no existe relación contractual laboral", ha recordado Román Rodríguez, un criterio que no comparte Trabajo, que "comenzó a hacer inspecciones en diferentes comunidades y provincias", algo que "derivó en multas millonarias", como el caso de Valencia, de 19 millones, o Andalucía, de cinco.

Hace "pocos días", ha dicho el conselleiro, Galicia ha recibido también "un requerimiento" con una sanción de 3,5 millones por esta cuestión, algo que Rodríguez ve "absolutamente inadmisible". "Lo vamos a recurrir por todas las vías, tanto por vía administrativa como por vía judicial", ha alcanzado, ya que "es absurdo que una comunidad que sigue al pie de la letra un plan del Ministerio de Educación sea multada por el Ministerio de Trabajo".

En esta situación, el conselleiro ha reiterado que Galicia no tomará parte del programa del ministerio si no hay "certezas y seguridad" y que ya está desarrollando "un programa alternativo" en la materia.

A mayores, Román Rodríguez remitirá una carta a la ministra de Educación "pidiendo un mecanismo de compensación económica" por estas multas, "para que los gallegos no paguen la ineptitud, el sinsentido y la irracionalidad del Gobierno de España". "Las comunidades autónomas somos absolutamente víctimas del descontrol que existe en el Gobierno de España", ha zanjado.