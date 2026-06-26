Galicia recibirá 270 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la Dependencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia supondrá un incremento de 270 millones de euros para Galicia entre 2026 y 2027 en el nivel mínimo de la dependencia, tal y como ha informado el Ejecutivo central.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es "especialmente significativa" en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente.

"Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al sistema de atención a la dependencia será la mayor de su historia", apunta el Gobierno.

En lo que respecta a Galicia, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta comunidad hay 96.528 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 270 millones de euros más (270.559.656 euros) a la Xunta de Galicia entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Este montante está destinado a cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia que se celebra este lunes 29 de junio.

Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Gobierno de Galicia recibirá 90 millones de euros más en 2026 y 180 millones de euros más en 2027. En total, la aportación estatal a la dependencia gallega será de 271 millones de euros en 2026 (270.794.688 euros), y de más de 360 millones de euros en 2027 (360.981.240 euros).