Galicia registra 11 muertes de trabajadores en accidente laborales en el primer trimestre

Archivo - Instalaciones de Astilleros San Andrés en Teis, a 14 de marzo de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia, (España). Trabajadores del sector metalúrgico se han concentrado a las puertas de los distintos astilleros de la ciudad de Vigo en señal de cond - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

La Eurocámara pide instaurar el 8 de agosto como día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales

SANTIAGO DE COMPOSTELA/BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró un total 11 muertes de trabajadores en accidente laboral durante el primer trimestre de este año, según los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo.

Esta cifra es inferior a los 14 trabajadores fallecidos en su puesto laboral entre enero y marzo de 2025 --entonces hubo otros dos muertos además in itínere--.

Durante el primer trimestre de 2026, los accidentes laborales en Galicia fueron 6.154, de los cuales 80 fueron graves y 6.063 fueron leves.

DÍA EUROPEO POR VÍCTIMAS DE ACCIDENTES LABORALES

Precisamente, el pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este mismo jueves la creación de un día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales y ha pedido reforzar las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente a nuevos riesgos derivados de la inteligencia artificial, el calor extremo y el cambio climático.

La resolución, aprobada por 395 votos a favor, 12 en contra y 41 abstenciones, insta a designar el 8 de agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Trabajo y por la Protección y la Dignidad de los Trabajadores, con el objetivo de concienciar sobre la seguridad laboral y promover iniciativas concretas de prevención en escuelas, empresas e instituciones.

Los eurodiputados sostienen que esta jornada, cuya fecha coincide con el aniversario de la tragedia de la mina de Bois du Cazier, en Marcinelle (Bélgica), donde en 1956 murieron 262 mineros de varios países europeos, serviría para mantener viva la memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en la UE y reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en los centros de trabajo.

En este contexto, la Eurocámara ha puesto el foco en los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y ha pedido a la Comisión Europea que evalúe el impacto de la inteligencia artificial y de los sistemas de gestión algorítmica sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

Según advierten los eurodiputados, los empleados de plataformas digitales y aquellos cuya actividad es supervisada o evaluada mediante herramientas basadas en IA pueden verse expuestos a mayores riesgos por la intensificación de los ritmos de trabajo y por prácticas abusivas de vigilancia y control automatizado.

El Parlamento también ha reclamado una mayor protección frente a los riesgos derivados del cambio climático y ha pedido a Bruselas que evalúe específicamente el impacto laboral del estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación atmosférica.

En particular, los eurodiputados quieren que el calor extremo y los efectos del cambio climático sean reconocidos como factores de riesgo laboral importantes y reclaman mejores medidas de prevención y protección en los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores más expuestos.

Asimismo, la resolución subraya la importancia de reforzar las inspecciones laborales y pide a los Estados miembro que doten a las inspecciones de trabajo de personal permanente, recursos suficientes e independencia institucional para garantizar entornos laborales seguros y saludables.

Según los últimos datos citados por la Eurocámara, en 2023 se registraron en la UE 3.298 accidentes laborales mortales y alrededor de 2,8 millones de accidentes no mortales que provocaron al menos cuatro días de baja laboral, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, el transporte, la industria manufacturera y la agricultura.