Galicia registra casi 39.000 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes

Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social - Carlos Luján - Europa Press

A CORUÑA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha registrado 38.747 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de acuerdo con los datos aportados por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Ha sido en una comparecencia junto a la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, quienes han incidido en que este es un proceso "en marcha".

Así han calificado estos datos aportados como "una primera fotografía" en relación a todas las actuaciones pendientes a este respecto como la tramitación del volumen de solicitudes.

En concreto, y remarcando la presentación de solicitudes por vía telemática, en lo que se refiere a Galicia ha cifrado en 14.269 las citas, destancado, además, la situación de Pontevedra en la que ha subrayado el papel de las entidades colaboradoras, que suman el 19% de las peticiones.

Por provincias, según la información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, A Coruña ha registrado un total de 17.219 solicitudes; Pontevedra, 10.406; Lugo, 5.947; y Ourense, 5.175.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

En toda España, y de acuerdo con los datos aportados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se han registrado 1.174.978 solicitudes en este proceso, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo".

De acuerdo con los datos aportados por Pilar Cancela, el número de resoluciones definitivas, es decir con finalización del expediente, asciende a 11.000 a nivel estatal. "Toda persona que ha presentado una solicitud tendrá una notificación de resolución", ha apuntado.

DEMANDAS DE RED DE APOYO A REFUGIADOS

Mientras, la Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas promueve este jueves, en la plaza de Cervantes, en Santiago de Compostela, a las 20.00 horas, un círculo del silencio, que se repetirá los siguientes jueves.

En un comunicado, señala que lo hacen para reclamar la posibilidad de extender el plazo para que puedan acceder "todas las personas que cumplan los requisitos".

Asimismo, denuncia retraso en el procedimiento en relación a personas que solicitaron la regularización en recibir la primera resolución provisional. Al hilo de ello, pide habilitar un procedimiento extraordinario o incorporar más personal ante "el colapso en las comisarías".