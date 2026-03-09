Galicia registra una tendencia "a la baja" en consumo de alcohol y drogas en secundaria, según Estudes 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que los datos de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes 2025) muestran que Galicia se sitúa en una posición favorable en el conjunto del Estado, con una tendencia "sostenida a la baja" en el consumo de alcohol tabaco, cannabis, hipnosedantes y bebidas energéticas, en comparación con el estudio de 2023.

Tal y como ha trasladado el mandatario gallego en la comparecencia posterior al Consello da Xunta, los resultados confirman que la Comunidad presenta un perfil de consumo "más favorable" que la media estatal, consolidando un modelo de prevención "sólido, sostenido en el tiempo y basado en datos", que "protege la salud de los jóvenes gallegos".

Rueda ha subrayado que uno de los principales resultados de la encuesta es que " el consumo intensivo ocasional de alcohol entre los adolescentes gallegos descendió sensiblemente" del 12,3% en el 2023 al 5,8% en 2025.

Así, el consumo de alcohol en los últimos 30 días se sitúa en Galicia en el 51,3% (51,8% en España), con una "evolución descendiente sostenida" (58,8% Estudes 2023), que confirma que cada vez menos adolescentes gallegos consumen de forma habitual; mientras que las intoxicaciones etílicas en el último mes descienden y afectan al 17,9% del alumnado (23,3% en el anterior Estudes).

Por su parte, el consumo de tabaco sigue disminuyendo, con prevalencias por debajo del 30% (29,2%) alguna vez en la vida, y con un consumo diario ya minoritario (5,6%).

Con respecto al cannabis, se mantiene "a la baja", con el consumo alguna vez en la vida situado alrededor del 20% y con un "descenso claro" en el reciente, al bajar de 18,6% al 12,2%. En cuanto al consumo de hipnosedantes, Galicia se mantiene igualmente en niveles "ligeramente inferiores" al conjunto del país, con un menor peso del consumo sin prescripción médica (3,5% en Galicia en los últimos 30 días frente al 3,9% en España).

Además, las bebidas energéticas presentan una prevalencia del 31,3%, especialmente entre los jóvenes, valores "bastante ingeriores" a la media estatal (38,4%).

En paralelo a la bajada, el Gobiernno gallego ha destacado un cambio en el disfrute del tiempo libre de los jóvenes gallegos, que optan por la práctica deportiva y actividades saludables. Concretamente, el 74% de los estudiantes gallegos afirmaron practicar algún deporte semanalmente.

COMPORTAMIENTO DIGITAL

Con respecto a los comportamientos digitales, "el 15,5% del alumnado gallego de 14 a 18 años presenta un uso problemático de internet, dos puntos menos que en 2023" y una cifra inferior a la media estatal, que se sitúa en el 19,4% (20,5 % en 2023).

Con respecto al uso de redes sociales, Estudes expone que la frecuencia problemática en los últimos 30 días se sitúa en Galicia en el 20% y a nivel estatal en el 21,1%; mientras que en el caso de los videojuegos, el 83,7% (84,1% en 2023) del alumnado reconoce haber jugado a videojuegos en el último año, proporción por debajo de la registrada en España (84,4%).

Finalmente, el juego problemático con dinero entre menores continúa siendo "residual" en Galicia, con alrededor del 5% del alumnado en el último año (4,4%) (4,7% en 2023), frente a porcentajes algo más elevados en el conjunto del Estado (4,9%) (4% en 2023)

BEBIDAS ENERGÉTICAS

Entre otros asuntos, el presidente de la Xunta ha sido preguntado sobre si la ley de bebidas energéticas ha generado alguna queja en el sector del vending y si se prevé crear algún sistema para verificar la edad.

En este contexto, Rueda ha indicado que son los suministradores de las máquinas los que tienen que establecer sus mecanismos para garantizar que la ley se cumple. "Cuando se toman este tipo de medidas, tienen repercusiones, pero hay un interés esencial que es la salud pública, sobre todo la de los jóvenes, y eso es lo que nos mueve a esta ley", ha subrayado.