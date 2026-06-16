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A CORUÑA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia registrará un verano con temperaturas superiores a las normales, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esto después de un mes de marzo "muy cálido y seco", un abril "el más cálido de la serie histórica" y un mayo con "las máximas más altas a final de mes".

Así lo ha expuesto, en rueda de prensa, el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, quien ha señalado que en lo que se lleva de junio las temperaturas han sido "más bien frescas", pese a las temperaturas "anormalmente altas" como en A Coruña, con 35,9 grados el pasado día 13.

Sobre la explicación de que la primavera fuese muy seca, ha señalado que fue debido a que en toda la zona hubo "un predominio de situaciones anticiclónicas". "Las borrascas se desplazaron al norte y al sur y eso hizo que no lloviese lo suficiente", ha precisado.

De cara al fin de semana, ha indicado que se prevé "un aumento de temperaturas importante, sobre todo en la mitad sur", sin previsión de precipitaciones en Galicia.

Para el trimestre, ha indicado que existe una "gran probabilidad" de que la temperatura sea "superior a la normal" con precipitaciones en el mismo sentido.

Ya de cara al eclipse de este verano, ha señalado que hay una probabilidad "apreciable" de que esté nublado hacia el interior. un 70% en el caso de A Mariña y entre un 30 y un 35% en el caso del Golfo Ártabro.