Galicia registró 44 solicitudes de eutanasia el año pasado, de las que 13 se materializaron - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró el año pasado 44 peticiones de eutanasia, de las que 13 llegaron a materializarse. En concreto, el tiempo de respuesta medio se sitúa en los 55,8 días frente a los 59 del año 2024, tal y como ha detallado la Xunta.

En concreto, el director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, ha valorado el compromiso de los profesionales implicados en este proceso, lo ha hecho durante la inauguración de la Jornada Cinco años de aplicación de la Ley orgánica de regulación de la eutanasia en Galicia.

En el evento, celebrado en el salón de actos de la Consellería de Sanidade, también han participado la subdirectora general de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez Mourelle, integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia y los profesionales implicados en el proceso.

"Detrás de los procedimientos, protocolos y de las cifras hay personas, que como sus familias afrontan momentos de sufrimiento y afrontan decisiones complejas", ha señalado Alfredo Silva.

REHABILITACIÓN DOMICILIARIA

Por otro lado, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado este jueves la reciente puesta en marcha por parte de la Xunta de un programa pionero de rehabilitación funcional domiciliaria para pacientes pediátricos con enfermedades raras.

El titular de la cartera sanitaria ha intervenido en la inauguración de la tercera edición de Únicas Talks, para abordar los retos y avances en enfermedades raras. En la jornada también participarán el director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva, y el gerente de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud, Antonio Fernández-Campa.

Gómez Caamaño ha subrayado en que este programa de rehabilitación, que se desarrollará a través de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, fue elaborado durante cinco meses por un grupo de más de 25 profesionales del Sergas.

El conselleiro también ha señalado que su departamento acaba de regular el proceso asistencial genético de enfermedades raras con el objetivo de acortar los tiempos de diagnóstico en un 30% y "garantizar la equidad".