Galicia registró más de 44.000 donaciones de sangre en lo que va de año

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la directora de la Axencia de Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), Marisa López, presentan la campaña de donación de verano. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha presentado este martes la campaña de verano 'Un alento de vida', destacando que Galicia superó ya las 44.000 donaciones de sangre en lo que va de año y animando a la ciudadanía a continuar incrementando esas cifras.

La iniciativa, que arrancará el próximo 15 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto, acercará la donación de sangre a alrededor de 170 ayuntamientos gallegos, con el objetivo de mantener estables las reservas de todos los grupos sanguíneos en el período estival.

Así, se estima que hasta finales del mes de agosto, los hospitales gallegos necesitarán alrededor de 22.000 donaciones para llevar a cabo su labor asistencial.

El conselleiro, que ha estado acompañado de la directora de la Axencia Galega Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), Marisa López García, ha incidido en la necesidad de obtener unas 400 donaciones de sangre diarias también durante los meses de verano, un período especialmente sensible a causa de la deslocalización de los donadores habituales.

Para alcanzar este objetivo, las unidades móviles de la ADOS "realizarán alrededor de 800 desplazamientos para acercar la donación a las ciudades, pueblos y parroquias de Galicia", facilitando con ello la participación ciudadana.

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE, 14 DE JUNIO

La campaña recuerda que la donación representa una oportunidad de curación para muchos enfermos y que, el gesto solidario de los donantes, contribuye a posibilitar el tratamiento de muchos enfermos atendidos en el sistema público de salud.

Las personas que participen en la campaña de verano recibirán un regalo como una almohada o un balón playero. Además, está previsto que un total de 32 ayuntamientos acojan un montaje que estará instalado a un lado de las unidades móviles consistente en un espacio que simula una típica terraza de verano.

Por último, el responsable sanitario ha destacado la importancia del papel de los donantes, recordando que el próximo 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Ha agradecido la participación de los ciudadanos que el pasado año efectuaron 105.337 donaciones de sangre, situando a Galicia como una de las comunidades con mayor nivel de participación, lo que permitió alcanzar una tasa de 39 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, un índice que supera en tres puntos el promedio nacional.

En 2025, el ayuntamiento de Padrón repitió como el de mayor tasa de donación de Galicia, con un índice de 92 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, Meira (81/1.000), A Pobra de Trives (58/1.000) y Salceda de Caselas (77/1.000) fueron los municipios con los índices de participación más elevados de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente.

Asimismo, desde el año 1993, fecha de la puesta en funcionamiento de las campañas de captación de donaciones en unidades móviles, los gallegos han realizado alrededor de 3.441.000 donaciones de sangre.

En la actualidad, la ADOS dispone de 10 unidades móviles, que diariamente recurren la geografía gallega, y dos unidades de repuesto. En el transcurso de la última década, la Xunta ha invertido más de dos millones de euros en la renovación de seis unidades móviles.