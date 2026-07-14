Galicia registró en mayo 2.068 operaciones de compraventa de vivienda, un 11,6% menos que el año anterior

Evolución de la compraventa de viveindas en Galicia, según el INE - EP DATA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró en el mes de mayo 2.068 compraventas de viviendas, un 11,6% menos que en el mismo mes del año pasado, aunque las operaciones ascendieron ligeramente con respecto a abril, cuando la cifra de compraventas se quedó en 1.928.

Según ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de operaciones, 1.597 fueron de vivienda usada y 521 de vivienda nueva; asimismo, 1.997 fueron viviendas libres y 71 viviendas protegidas.

Por provincias, encabeza la compraventa A Coruña, con un total de 892 viviendas (231 nuevas y 661 usadas); seguida por Pontevedra, con 598 operaciones (73 viviendas nuevas y 184 usadas); Lugo con 321 compraventas (61 nuevas y 260 usadas); y Ourense, con 257 (73 nuevas y 184 usadas).

En cuanto a la transmisión de derechos de propiedad de fincas, durante el mes de mayo se registraron en Galicia un total de 10.501 procedimientos, de los que 2.871 se correspondieron con fincas rústicas y 7.630 eran fincas urbanas. Dentro de las fincas urbanas, 4.118 fueron viviendas, 293 eran solares y 3.219 eran otro tipo de fincas.

Del total de viviendas, además de las 2.068 compraventas realizadas, hubo 36 donaciones, 5 permutas, 976 viviendas transmitidas por herencia y otras 1.033 transmitidas por otras vías.

Por provincias, la que registró más fincas transmitidas fue A Coruña, con 4.704 (1.310 rústicas y 3.394 urbanas), seguida de Pontevedra con 2.683 fincas (480 rústicas y 2.203 urbanas), Lugo con 1.606 fincas (494 rústicas y 1.112 urbanas) y Ourense con 1.508 fincas (587 rústicas y 921 urbanas).