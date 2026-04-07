Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con un 65% menos de precipitaciones

Archivo - Marisacadora en la playa del Testal el pasado 4 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España) - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media de 11,8 grados y un 65% menos de precipitaciones, según el avance del último informe climatológico elaborado por Meteogalicia.

De este modo, tal y como ha detallado la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado, las temperaturas fueron, en general, elevadas para esta época tanto en los valores mínimos como en los máximos debido, esencialmente, a la situación anticiclónica registrada en la segunda quincena del mes.

En cuanto a las precipitaciones, quedaron, en conjunto, por debajo de lo esperado ya que los frentes que llegaron en la primera quincena no fueron muy activos y a partir del día 15 apenas se registraron lluvias, quedando la situación en Galicia dominada por las altas presiones y la estabilidad.

Más en detalle, conforme al avance de MeteoGralicia, la temperatura media en marzo fue de 11,8 grados, lo que supone nueve décimas por encima del valor normal climatológico, según los datos registrados en once estaciones meteorológicas representativas. Estos datos hacen que el pasado mes se pueda considerar como muy cálido.

En concreto, la media de la temperatura mínima fue de 6,5 grados y la de la máxima fue de 17 grados. En ambos casos fueron nueve décimas superiores a los valores habituales para un mes de marzo. Las temperaturas más altas -entre 18,6 y 20,1 grados- se registraron en áreas del Miño de Ourense y del valle del río Tea mientras que las más bajas -entre 0,8 y 2,2 grados- se dieron en las sierras de A Queixa, Calva y de O Larouco, en la provincia de Ourense.

En lo que respecta a las precipitaciones, la media acumulada en la Comunidad para la serie histórica 1961-2026 fue de 35 litros por metro cuadrado, lo que, según los datos registrados en 16 estaciones meteorológicas representativas, es un 65% inferior a los valores climáticos normales. Así, puede considerarse un mes muy seco y, de hecho, fue el octavo marzo más seco desde que hay registros.

Los acumulados más altos, con datos entre 80 y algo más de 100 litros por metro cuadrado, se registraron en el extremo oeste de la provincia de A Coruña y la menor cantidad de precipitación se dio en las depresiones de Lemos y de Ourense y fue inferior a los 20 litros por metro cuadrado.