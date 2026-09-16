Galicia sufre la mayor caída de nacimientos en España hasta julio, un 3,5% menos

Imagen de un bebé recién nacido. - CONSELLERIA DE EMPRESA, HACIENDA E INNOVACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia registra un total de 7.495 nacimientos entre enero y julio de 2026, lo que supone un 3,5% menos que en el mismo periodo de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Este descenso supone el mayor de España, en donde se produce un incremento del 1,39% que contrasta con la caída de Galicia. Solo otras dos comunidades más padecen un recorte de nacimientos hasta julio: Canarias (-1,92%) y Castilla-La Mancha (-0,5%).

En lo tocante al mes de julio, los alumbramientos en la comunidad fueron 1.142, un 2,5% menos que en el mismo mes que el año anterior.

En el apartado de defunciones, Galicia computa 19.446 muertes hasta julio, un 1,47% menos que en el mismo periodo de 2025, un descenso mayor que el 0,87% de recorte en la media española.