Galicia, la tercera comunidad con mayor tasa de donación de sangre de España

Joven donando sangre - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia se situó en 2025 como la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de donación de España, con un índice de 39 donaciones por cada 1.000 habitantes.

Según los datos que el Ministerio de Sanidad ha hecho públicos con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre -y de los que se ha hecho eco la Consellería de Sanidade-, las campañas de donación desarrolladas por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) permitieron situar Galicia en los primeros puestos, al registrar 39 donaciones por cada 1.000 habitantes, siendo solamente superada por Extremadura (47/1.000) y Castilla León (45/1.000).

De este modo, la tasa de donación de sangre gallega se sitúa cinco puntos por encima de promedio nacional: 34 donaciones por cada 1.000 habitantes y año.

En un comunicado, destacan que los resultados alcanzados por la ADOS son posibles gracias al carácter solidario de los gallegos, "que se han convertido en un referente de generosidad y compromiso con el gesto de la donación de sangre".

El Ministerio de Sanidad destaca que el pasado año se registraron un total de 1.662.035 donaciones de sangre en España, de las que 105.337 donaciones se corresponden con aportaciones recogidas en Galicia.

El total de donaciones nacional fue realizado por 1.070.169 personas, de las que 73.317 donaron en la comunidad gallega y un 12,65% de ellas donaban sangre por vez primera: 9.275 donantes.