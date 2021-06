Galicia tiene tres jóvenes de menos de 39 años, uno de 22, ingresados en UCI y Sanidade avisa: "No son ajenos al virus"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias gallegas llaman a no bajar la guardia ante el coronavirus y, especialmente, este miércoles han lanzado un mensaje dirigido a los jóvenes, la población en la que todavía no ha empezado la vacunación. "La gente joven no es ajena al virus", ha advertido el conselleiro de Sanidade, quien también ha señalado que "además puede llegar a necesitar los ciudades de las unidades de intensivos".

De hecho, actualmente hay en Galicia tres menores de 39 en las UCI: un joven de 39 años, otro de 25 y el más joven ingresado, con 22 años. Por ello Comesaña ha hecho un "llamamiento especial" a los jóvenes, para mantener las normas básicas de higiene y convivencia en los encuentros sociales.

Además, también ha hecho un llamamiento a acudir a la vacunación cuando sean llamados, ya que han detectado un descenso de adhesión a la inmunización conforme va bajando la franja de edad a la que se destina el plan de vacunación. Así, ha indicado que frente al más del 90 por ciento en mayores, ahora el índice de asistencia al pinchazo es del 85 por ciento.

El especialista en Medicina Intensiva del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Pedro Rascado, también se ha referido a esta cuestión para recordar que las reuniones sociales y familiares, en las que se pueden relajar las medidas, son ámbitos que pueden llevar "a nuevos brotes".

"El virus sigue aquí y el riesgo de contagiarse sigue aquí", ha advertido Rascado, quien ha advertido de que es "decepcionante" ver cómo ingresan personas que rechazaron la vacuna o que estaban a punto de acceder a ella por su edad.

MANTENER LA "PRUDENCIA"

Por ello, ha hecho una llamamiento a mantener la "prudencia" porque en pocas semanas el acceso a la inmunización será ya para toda la población. En este sentido, ha recordado que el aumento del porcentaje den la inmunización permite disminuir las restricciones, pero "esto no elimina la necesidad de ser prudentes".

Aunque se ha dejado atrás el riesgo de colapso sanitario, ha señalado que el riesgo de enfermar de forma individual continúa. Por ello, se ha sumado a las declaraciones del conselleiro para advertir de la presencia de pacientes jóvenes en las UCI que, seguramente --dijo-- "no sospecharon" que podrían tener una enfermedad grave.

En función del área sanitaria, la medida de edad de ingresados en UCI está entre los 55 años y entre los 22 y 25 en otros. "El virus sigue aquí, lo estamos controlando y no lo hemos eliminado del todo", ha advertido Pedro Rascado.

